Ostrava ožije tancem: Festival Tanec Praha uvede dvě představení

Mezinárodní festival Tanec Praha letos v červnu v Ostravě uvede dvě představení. Vystoupí například český soubor Holektiv s představením Pradleny. ČTK to za pořadatele řekla Simona Andělová.
Holektiv vystoupí 18. června v areálu Farské zahrady v centru Ostravy. Inscenace Pradleny se věnuje hlubšímu zkoumání ženských témat s vtipnou nadsázkou žen - pradlen. O čtyři dny později u Loděnice zájemci uvidí představení Mizu japonského souboru Fúrinkai. Poetické představení propojuje tanec, nový cirkus a loutkářství.
"Letos festival nabízí ostravskému publiku díla, která zaujmou svým přesahem žánrů. Kombinují současný tanec s novým cirkusem a volí osobité tvůrčí postupy. V případě Holektivu je to režijní spolupráce s Veronikou Poldauf Riedlbauchovou a zároveň pohybový mentoring španělských umělců, kteří letos zavítali na festival," uvedla Andělová.
Dodala, že Japonka žijící ve Francii Satchie Norová spojila síly s loutkoherečkou a výtvarníky. "Stvořili výjimečný objekt na vodní hladině. Vznikla tak pohybově výtvarná meditativní instalace zcela nezvyklého rázu," dodala ředitelka festivalu Yvona Kreuzmannová.
Festival Tanec Praha je mezinárodní festival současného tance, který se pořádá od roku 1989, a to každoročně v červnu jako vyvrcholení divadelní sezony. Představuje pestrost a kvalitu aktuální zahraniční a tuzemské taneční scény, dává prostor pro experiment i přesahy do jiných žánrů a podporuje vznik nových děl coby koproducent.
V Praze se festival koná v divadle Ponec a Hudebním divadle Karlín. Kromě Prahy se festival uskuteční i v dalších městech, například v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Karlových Varech, Liberci, Ostravě nebo v Plzni či ve Zlíně.