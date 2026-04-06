Ostrava plánuje unikátní domov pro seniory a jejich mentálně postižené potomky

V Ostravě by v budoucnu mohl vzniknout nový typ sociálního zařízení pro společný pobyt lidí s mentálním postižením a jejich rodičů v seniorském věku. Město by pro jeho vybudování chtělo využít zázemí městské organizace Čtyřlístek ve Slezské Ostravě, kde dříve pobývali klienti se zdravotním postižením. Město je postupně přestěhovalo do menších objektů, které více odpovídají rodinnému životu. ČTK to řekl náměstek primátora pro sociální oblast Zbyněk Pražák (Spolu).
"Jde o projekt domova pro seniory, který bude prioritně sloužit pro lidi, kteří dneska pečují o mentálně postižené děti. Je to unikátní projekt, myslím si, že i v Evropské unii," řekl Pražák. V zařízení by mělo být 61 lůžek v domově pro seniory, 22 malometrážních bytů a 24 lůžek pro klienty s mentálním postižením.
Podle Pražáka ho k přípravě projektu motivovaly matky mentálně postižených dětí. "Měly obavy o to, co bude v okamžiku, kdy jim přibude let a nebudou moci o své potomky adekvátně pečovat. Vazba mezi nimi je přitom velice silná. Přestože jejich potomci dnes mají třeba 30 nebo 40 let, tak mentálně jsou na úrovni dítěte," řekl Pražák.
Zařízení Čtyřlístku, kde dříve pobývali lidé s mentálním či kombinovaným postižením, nyní město využívá jako náhradní kapacity. Aktuálně v něm jsou například ubytovaní senioři, kteří museli kvůli rozsáhlé rekonstrukci opustit Domov Korýtko, jehož přestavba nyní skončila. Město by ještě stejným způsobem chtělo zařízení využít během chystané rekonstrukce Domova Magnolie, který se stará o klienty se sníženou soběstačností.
"Do tří nebo čtyř let to zařízení ale bude prázdné. Je přitom v pěkném areálu plném zeleně. Je tam i zázemí pro parkování. Je to skutečně ideální místo. Dneska už máme zpracovanou studii, máme k tomu i vyjádření potřebných institucí, jako jsou například hasiči a podobně," uvedl Pražák.
Domnívá se, že v příštím roce by se mohl začít připravovat projekt a v roce 2029 by mohla začít výstavba, která potrvá zhruba dva roky. V úrovni dnešních cen město náklady odhaduje na přibližně 400 milionů korun.
Pražák připomněl, že cílem města je navyšovat počet míst v zařízeních, která pečují o seniory. Důvodem je stárnutí populace a nedostačující kapacity. V krajské metropoli se chystá výstavba Domova pro seniory Hulváky s kapacitou 100 lůžek. Letos by město chtělo hledat jeho zhotovitele. Výstavbu dalšího zařízení připravuje také charita. Její domov by zároveň sloužil jako školicí a výukové centrum pro studenty oborů ošetřovatelství a fyzioterapie Ostravské univerzity.
"Teorie říká, že má být ideálně jedno lůžko v pobytové službě na 100 obyvatel, v Ostravě by to tedy mělo být 3000 lůžek," řekl Pražák. V současnosti jich je ve městě asi 2200, přímo v zařízeních města je to asi 1500, zbytek připadá na zařízení dalších zřizovatelů.