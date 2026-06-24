Město Ostrava chce prodat pozemky na Seidlerově nábřeží ve Slezské Ostravě. Zastupitelé dnes schválili záměr prodeje nemovitostí o rozloze 3528 metrů čtverečních. Na nábřeží by měl podle města vzniknout minimálně čtyřhvězdičkový hotel. Pořadatelé velkých akcí často upozorňují, že hotelové kapacity vyšší kategorie v krajském městě chybí. Novinářům to řekla náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová (ANO).
"Záměr vyplývá z dlouhodobých snah na Seidlerově nábřeží vybudovat rezidenci či hotel. Městský ateliér prostorového plánování a architektury už v minulosti vytipoval toto území jako jedno, které je možné zastavět právě novými ubytovacími kapacitami. V posledních dvou letech jsme se intenzivně věnovali tomu dostat na území města nový hotel. Víme z analýz, že Ostravě chybí čtyřhvězdičkový hotel a vyšší, po kterém je velká poptávka zejména v době konání velkých akcí. Víme, že by se tady uživil," řekla náměstkyně.
Záměr stanovil základní podmínky prodeje. Zájemce o stavbu bude muset spolu s cenovou nabídkou předložit i harmonogram a financování stavby. Zavázat se rovněž bude muset k vyhlášení architektonické soutěže.
Území na nábřeží Ostravice v těsné blízkosti historického jádra města má podle náměstka primátora Jiřího Vávry (ANO) mimořádný potenciál. Připomněl, že nábřeží je ale také významnou relaxační zónou. Návrh nové zástavby by proto měl zohlednit i tuto funkci a pohyb chodců i cyklistů kolem řeky.
"Lokalita má své limity v podobě technické infrastruktury, páteřní kanalizace, výškového rozdílu v území či návaznosti na okolní zástavbu. Jako ideální se jeví podzemní parkoviště, jehož příjezdové a odjezdové komunikace je nutno zkoordinovat s autobusovou zastávkou či pěší lávkou," doplnil Vávra.
Podle náměstkyně už Slezská Ostrava prověřovala možný zájem o stavbu hotelu na Seidlerově nábřeží. "V minulosti se v místě uvažovalo o justičním areálu, ale pro ten bude vhodnější území po bývalém hobbymarketu Bauhaus, který už je dnes stržený," řekla Baránková Vilamová. Město podle ní preferuje hotel, pokud by se ale nepodařilo najít zájemce nebo by naopak nesplňoval představy města, není vyloučeno, že by v budoucnu v místě mohly vzniknout například byty.