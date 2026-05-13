V nejlidnatějším ostravském obvodu Jih by ještě letos měla začít přestavba problematické ubytovny Hlubina. Majitel chce objekt v Horní ulici proměnit na bytový dům s více než 200 byty. Městští zastupitelé na dnešním jednání schválili záměr prodeje pozemků, které chce investor využít k vybudování více než 200 parkovacích míst pro budoucí obyvatele bytového domu.
Záměr proměny zastupitelům představil manažer projektu Martin Sládeček, podle kterého dům čeká razantní přestavba. Změnit se mají nejen vnitřní dispozice, ale i jeho vnější vzhled. Byty mají být určeny převážně k individuálnímu prodeji, přičemž podle investora nezíská jeden vlastník více než pětinu bytů. Projekt počítá i s vybudováním parkovacích míst, úpravou navazujících ploch a veřejného prostoru i doplněním zeleně.
Na téměř 10.000 metrech čtverečních obytné plochy mají vzniknout byty s dispozicemi od 1+kk až po 3+kk. Jejich součástí mají být terasy. Investor počítá s tím, že by ještě letos v září mohl získat stavební povolení a v listopadu by začal s rekonstrukcí. Stavební povolení pro vybudování parkovacích stání, o kterém se bude rozhodovat v odděleném řízení, by chtěl mít k dispozici příští rok v květnu. S kompletním dokončením projektu počítá v květnu 2029.
Podobu projektu dnes kritizoval někdejší primátor a opoziční zastupitel Tomáš Macura (JDETO!!!). Proměnu ubytovny na bytový dům podporuje, ale nelíbilo se mu umístění parkovacích míst. Podle něj to jde proti strategii města. "Naprosto není obvyklé a standardní v roce 2026, aby se parkovací potřeba u projektů tohoto typu řešila povrchovým parkováním někde kolem budovy, a už vůbec ne v třetím největším městě republiky. Tyto rezidenční projekty mají parkovaní buďto zcela pod zemí a nebo alespoň polozapuštěné," uvedl Macura.
Podle Sládečka bude cílem parkování doplnit o dostatek zeleně. Podle Macury ale příslib není pro město dostatečnou zárukou. Navrhoval proto, aby právo prodeje pozemků bylo vyhrazeno městu, nikoliv obvodu. Návrh neprošel, ale zastupitelé schválili, že obvod bude městu předkládat smluvní dokumentaci.
Provoz ubytovny by měl skončit 30. září. Zastupitelé dnes rovněž debatovali o tom, jaké to bude mít dopady na současné obyvatele. Podle Sládečka je ale majitel připraven spolupracovat se sociálním odborem a v případě potřeby i s neziskovými organizacemi.
Náměstek primátora Zbyněk Pražák (Spolu) uvedl, že ve městě je nyní v provozu 22 ubytoven, ve 13 z nich je zapotřebí sociální práce různého rozsahu. V ubytovnách je celkem 5000 míst. Podle Pražáka jsou ubytovny v osmi obvodech města, nejvíce je jich právě na Jihu, kde jich funguje osm. Často v nich žijí lidé, kteří nepocházejí z Ostravy.