Ostrava podpoří rozvoj farní zahrady v Heřmanicích 385.000 korunami

Farní zahradu v Ostravě-Heřmanicích doplní nové vzdělávací a komunitní prvky, které rozšíří možnosti využití tohoto místa. Projekt Chodníček do historie podpoří město 385.000 korunami z programu Tvoříme prostor, který je zaměřen na rozvoj komunitního života a zlepšování veřejného prostoru. ČTK to řekla mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Projekt počítá se vznikem historicko-edukativní panelové výstavy umístěné v části zahrady pod hřištěm na pétanque. Zahradu doplní také posezení ve stínu vzrostlého stromu, které nahradí dosluhující mobiliář.
"Plocha bude zpevněna, doplněna novým stolem a lavicemi a upravena tak, aby byla pohodlnější pro návštěvníky a zároveň snadnější na údržbu. Novinkou bude také fotopoint, jehož finální podobu pomohou vybrat samotní návštěvníci zahrady," řekla Pokorná. Projekt podle ní reaguje na dlouhodobý rozvoj farní zahrady, rostoucí návštěvnost i aktivní zapojení místní komunity.
Na rozvoji zahrady se kromě lidí z heřmanické farnosti podílí také místní obyvatelé. Společně budou pracovat i na aktuálně plánovaných úpravách. Dobrovolnická práce bude zahrnovat například terénní úpravy, instalaci některých prvků či údržbu.
"Projekt Chodníček do historie je dalším krokem v proměně farní zahrady v Heřmanicích, za kterým stojí velmi silná a aktivní místní komunita. Zahrada už dnes žije bohatým volnočasovým děním po celý rok," uvedla náměstkyně primátora a garantka programu Tvoříme prostor Lucie Baránková Vilamová (ANO).
Program Tvoříme prostor vznikl ve městě v roce 2017. Od té doby město jeho prostřednictvím podpořilo 69 projektů za téměř 21,5 milionu korun. Projekty vznikají ve spolupráci s obyvateli, kteří se podílejí na jejich přípravě, uskutečnění i následném udržení.