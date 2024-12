V Porubě půjde na investice 180 milionů, počítá se i s rozšířením hřbitova

Na investice půjde v Porubě přes 180 milionů korun, celkově se příjmy i výdaje budou pohybovat ve výši 839,6 milionu korun. Zastupitelé rozpočet schválili na svém posledním letošním zasedání.

V příštím roce městská obvod dokončí několik velkých projektů. „Týká se to především největší akce posledních dvou let, kterou je proměna prostoru u Floridy na Hlavní třídě. Hotová by měla být v polovině roku. Dokončit bychom měli i budovu pro odlehčovací službu, na kterou máme vyčleněných 35 milionů korun. To jsou akce, které už jsou v běhu. Ale samozřejmě chystáme i nové. Začít bychom chtěli například s rozšířením hřbitova ve Svinově. Na projektu jsme pracovali několik let a jeho realizace se stává nutností. Na první etapu máme připraveno pětadvacet milionů korun,“ řekla místostarostka Petra Brodová, která má investice na starosti.

Další miliony budou směřovat do oprav škol a školek, které jsou tradičně plánovány o prázdninách. Největší školská investice půjde do projektu s nepříliš atraktivním názvem Pokročilé metody digitálního vzdělávání na vybraných ZŠ. Akce je financována z evropských fondů a celkové předpokládané náklady dosahují výše 25,5 milionů korun.

„Rekonstruovány a nejmodernější technikou budou vybaveny čtyři počítačové učebny. Dvě v Základní škole Porubská, další pak ve školách Karla Pokorného a Ivana Sekaniny. Díky tomu se podaří do výuky zapojit pokročilé metody digitálního vzdělávání a propojit virtuální realitu s dalšími předměty jako jsou jazyky, fyzika, chemie, přírodopis, matematika a další. Projekt řeší i komplexní konektivitu škol,“ přiblížila starostka Lucie Baránková Vilamová.

.