Po Ostravě se v mrazu potuloval muž bez kalhot. Poskytnutou pomoc možná nečekal

V pátek 30. ledna krátce po deváté hodině ranní přijali strážníci oznámení o vousatém muži v nedostatečném oblečení, který se pohybuje po ulici K Myslivně. U nedaleké autobusové zastávky pak skutečně našli muže odpovídajícího popisu.
„Jednalo se o osobu bez přístřeší, která na sobě navzdory venkovním teplotám kolem minus pěti stupňů neměla kalhoty. Muž strážníkům sdělil, že o ně přišel,“ informovala mluvčí strážníků Helena Badurová.
Městští policisté promrzlému nešťastníkovi poskytli termoizolační fólii, aby se zabalil a zahřál. Pracovníci nedalekého azylového domu mu pak poskytli teplé oblečení. Muž se díky včasné pomoci cítil dobře, lékařské ošetření odmítl a s poděkováním odešel.
„V případech, kdy občané zpozorují osobu v ohrožení zdraví či života, je vhodné kontaktovat linku 156 nebo 112. Včasné oznámení může pomoci předejít vážnějším zdravotním komplikacím či zachránit lidský život,“ doplnila Badurová.