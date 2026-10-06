Ostrava poskytne některým provozovatelům sociálních služeb finanční pomoc

Město Ostrava poskytne svým příspěvkovým organizacím, které zajišťují pobytové sociální služby, mimořádnou finanční pomoc ve výši 32,4 milionu korun. Reaguje tak na nedostatek peněz v sociálních službách. Podporu schválili radní města. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
"Prostředky pomohou pokrýt provozní náklady organizací, kterým nebyly ze státního rozpočtu přiznány dotace v potřebné výši pro zajištění péče o seniory a zdravotně handicapované," uvedla mluvčí. Peníze budou směřovat do osmi organizací Domov Sluníčko, Domov Slunovrat, Domov Iris, Domov Čujkovova, Domov Korýtko, Domov Magnolie, Domov pro seniory Kamenec a rovněž do organizace Čtyřlístek.
Sociální služby poskytuje ve městě 77 organizací, kromě příspěvkových jsou mezi nimi rovněž nestátní neziskové organizace. Společně zajišťují služby pro zhruba 30.000 občanů. Ze státního rozpočtu však letos podle mluvčí obdržely méně prostředků a provozní náklady navíc zvedá inflace nebo nařízení o navýšení platů. "Organizace proto během roku přijaly řadu razantních úsporných opatření, přesto však nemají dostatek prostředků na pokrytí všech provozních nákladů do konce roku," uvedla mluvčí. Město se proto rozhodlo, že na dokrytí nezbytných provozních nákladů uvolní peníze ze své rozpočtové rezervy.
Na problém ve financování sociálních služeb už před časem upozornili jejich významní poskytovatelé v regionu jako například Armáda spásy, Diecézní charita ostravsko-opavské nebo Slezská diakonie, které v kraji zajišťují podstatnou část těchto služeb. Organizace zároveň poukazovaly na to, že zatímco příspěvkovým organizacím mohou pomoci zřizovatelé, neziskové organizace jsou v obtížnější situaci. Mnohé kvůli úsporám ani nezvedaly mzdy, což působí další problémy, protože se tím zvětšují rozdíly v ohodnocení mezi pracovníky neziskových a příspěvkových organizací.
Organizace varovaly, že situace je kritická a nedostatek financí by mohl vést k omezování služeb a ohrožení jejich kvality a dostupnosti v regionu. Apelovaly proto především na ministerstvo práce a sociálních věcí a kraj, který peníze přerozděluje, aby se situací zabývali. Kraj ale doplácení služeb z vlastních prostředků nepovažuje za systémové řešení.
"Pokud by měly kraje pravidelně nahrazovat chybějící státní prostředky, přenášela by se odpovědnost za financování sociálních služeb na kraje, přestože ji podle zákona nenesou," řekla tehdy mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová. Vedení Ostravy nyní avizovalo, že hledá cesty, jak řešit problematickou finanční situaci i u neziskových organizací.