V Ostravě hrozí zatopení elektrárny a chemičky. Nemocnice evakuovala pacienty

Areál Městské nemocnice v Bohumíně zalila Odra i při povodních v roce 1997. „Tehdy jsme se tady brodili a už si to opravdu nechceme zopakovat,“ poznamenal ředitel nemocnice Svatopluk Němeček. Nicméně jak uvedl, do areálu se už tlačí spodní voda z Odry, přičemž řeka je vzdálena jen necelého půl kilometrů od nemocnice.

„Vzhledem k velmi nepříznivým předpovědím, které počítají se značným vzedmutím hladiny Odry, tak nechceme nic riskovat a v nemocnici nezůstane ani jeden pacient,“ sdělil ředitel.

Doplnil, že dvacítku akutních pacientů se podařilo poměrně rychle umístit do okolních nemocnic stojících na bezpečných místech. „Navíc jsme dost pacientů propustili do domácího ošetřování,“ doplnil ředitel nemocnice.

Mnohem náročnější bylo přemístit asi stovku pacientů z Léčebny dlouhodobě nemocných, někteří jsou zcela nepohybliví. „Nakonec díky ochotě okolních zařízení se to podařilo,“ oddychl si ředitel. Pacienty tak například převáželi do Karviné, Jablunkova, Havířova a do dalších zařízení.

Další hrozbou je i fakt, že trafostanice napájející nemocnici stojí v městské části Pudlov, která je velkou vodou kriticky ohrožená. „Trafačka snad vydrží,“ přeje si ředitel nemocnice.

Velké problémy čekají i v samotné Ostravě. Pokud se totiž potkají povodňové vlny Odry a Opavy, tak následky budou velmi zlé. „Doufám, že rozvodněná Odra bude rychlejší,“ konstatoval primátor Ostravy Jan Dohnal.

Pokud se vlny slijí, bude to katastrofa. „V extrémním případě to znamená přelití postavené hráze dimenzované na stoletou vodu s ještě osmdesáticentimetrovou rezervou. Pokud se tak stane, tak to bude mít velké dopady,“ konstatoval primátor.

Červená značka ukazuje soutok Odry a Opavy, hnědá elektrárnu Třebovice a černá značka chemičku BorsodChem. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Už nyní jsou zatopeny parovody zajišťující teplo pro část města. A může být ještě hůře. „Pokud by se naplnil nejčernější scénář, tak může dojít k zatopení elektrárny v Třebovicích, která by se musela úplně vypnout,“ upozornil Boháč.

To by sice nemělo vliv na elektřinu, protože tu dodávají distributoři i z jiných míst. „ Nicméně by to znamenalo konec dodávky teplé vody téměř pro celou Ostravu,“ zmínil Boháč.

Dodávky teplé vody by pak nebylo možné obnovit asi až do pondělního rána, možná později.

Všechna zařízení zařízení už vypnula chemička BorsodChem. „Je totiž předpoklad, že by Odra vytopila i tento areál,“ dodal Boháč. Tam by pak hrozilo poškození životního prostředí, možná i zdraví obyvatel Ostravy. „Proto byly vypnuty všechny technologie,“ zakončil náměstek Boháč. Poukázal, že je možné, že se bude muset omezit i provoz koksovny nedaleko Odry.