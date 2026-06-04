Ostrava připravuje architektonickou soutěž na ztvárnění projektu Svět dopravy zhruba za miliardu korun, který má vzniknout v části bývalé výpravní budovy železniční stanice Vítkovice a jejím okolí. Během několika týdnů město představí výsledky ideové soutěže. Novinářům to dnes řekl předseda dozorčí rady Dopravního podniku Ostrava (DPO) a městský zastupitel Lukáš Semerák (Ostravak). Půjde-li vše dobře, mohl by se podle něj Svět dopravy otevřít roku 2030. Jeho základem bude sbírka DPO, která čítá už 55 historických vozidel.
Památkově chráněnou budovu vítkovického nádraží Správa železnic už dva roky opravuje. "Využili jsme toho, že stát potažmo Správa železnic tu budovu má uprázdněnou. Pouze v jedné části umístila úřad práce a ve zbytku neměla využití. Naší ambicí je budově vdechnout jakýsi druhý život," řekl Semerák.
Svět dopravy podle něj navazuje na myšlenku muzea dopravy, které město původně chtělo vybudovat u hlavního vlakového nádraží. "Nazýváme ho Světem dopravy, protože chceme nejenom zpřístupnit exponáty, ale také ukázat historii dopravy ve městě všem generacím, udělat to formou, která bude lidi bavit," řekl Semerák.
Očekává, že výsledky ideové soutěže o návrh koncepce Světa dopravy během několika týdnů stvrdí městská rada. "Ten návrh je velmi zajímavý, je velmi dynamický a splňuje, co jsme si od toho slibovali, že bude atraktivní zejména pro mladší generaci," řekl zastupitel.
Při budování expozice bude potřeba dodržet požadavky památkářů, v hale například musí zůstat zachovány pokladny a ochoz. "Budeme se k tomu chovat maximálně citlivě. A v rámci dostaveb budeme pracovat zejména s prostorem před výpravní budovou. Nicméně přesné ztvárnění a umístění exponátů je předmětem architektonické soutěže," řekl Semerák.
Soutěž by se podle něj mělo podařit vypsat v září. "Někdy v září roku 2027 bychom pak mohli mít komplexní představu nejenom o tom, jak bude Svět dopravy vypadat, ale taky jakým způsobem bude provozován," řekl Semerák.
V dalším roce by podle něj město mohlo získat stavební povolení. "Obvyklá výstavba je cca dva roky. Takže si myslím, že rok 2030 by mohl být tím, kdy se Svět dopravy otevře a zpřístupní lidem," řekl zastupitel.
Uvedl, že DPO má zatím dost exponátů ze své sbírky mimo město, protože je Ostrava nemá kde uskladnit, natož prezentovat. Generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys řekl, že věří, že brzy celá sbírka najde svůj domov ve Světě dopravy a vznikne nové lákadlo i pro turisty.
"Historie dopravního podniku, která trvá, a oslavili jsme nedávno 125 let, je samozřejmě spojena s moderní Ostravou. Ostrava jako taková je sice mnohem starší, ale když si vezmeme, jak se skládaly jednotlivé městské obvody, tak se i rozvíjela městská hromadná doprava, takže ta historie je z velké části velmi společná. Myslím si, že bude krásně smysluplné ukazovat celý náš historický vozový park na pozadí rozvoje moderní Ostravy," řekl Morys.