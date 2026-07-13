Ostrava rozdělí čtyři miliony korun na další ekologické projekty

Ostrava rozdělí další čtyři miliony korun na takzvané zelené projekty zaměřené na zlepšování životního prostředí. Peníze budou směřovat na projekty městských obvodů Proskovice a Poruba a také spolku, kterému pomohou s podporou environmentálního vzdělávání u dětí. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Peníze město přerozděluje z Fondu životního prostředí. Přes 30 let z něj financuje například výsadbu zeleně, úpravy parků i vzdělávání. Největší díl peněz, přes tři miliony korun, získají Proskovice. Jejich projekt řeší bezpečný odtok povodňových vod v Chráněné krajinné oblasti Poodří a odbahnění vodoteče bývalého Mlýnského náhonu a strouhy.
"Finance jsou určeny k čištění vodoteče, odstranění křovin, vodoměrnému přemístění nánosu podél koryta a pokryjí geometrické práce i biologický dozor. Ve zmíněném toku došlo k výraznému zhoršování odtokových poměrů, způsobeným zejména intenzivním zanesením koryta sedimenty a bahnem při povodních, což zhoršilo jeho průtočnost," řekl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
Dalších 700.000 korun poskytne město obvodu Poruba, který koupí elektrický samohybný vysavač odpadu pro údržbu zeleně. Zařízení je určeno k úklidu chodníků, parků, sídlištních ploch, zastávek MHD a dalších frekventovaných míst. Pomůže snížit hlučnost i prašnost při úklidu.
Dalších 200.000 korun z fondu pomůže k vybudování jurty pro Lesní klub Vrbínek, kde vznikne i pergola pro venkovní stravování dětí. "Díky pořízení zmíněného zázemí bude moci zapsaný spolek U Heřmánku poskytovat celoroční environmentální vzdělávání. Budování vztahu dětí k přírodě je zásadní již od raného věku. Cílem je posílit environmentální gramotnost a zodpovědný přístup k přírodě napříč generacemi," doplnil Boháč.
Některé ekologické projekty město podpořilo už na jaře, kdy z fondu rozdělilo téměř šest milionů korun. Peníze pomohly například při revitalizaci veřejného prostoru v Petřkovicích nebo ke zpřístupnění území kolem rybníku v Radvanicích.