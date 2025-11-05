Hromadná nehoda kvůli srážce s jelenem. Frekventovaný tah u Ostravy stál

Autor: jen
  10:12
Srážka s jelenem zastavila ve středu ráno provoz na frekventované čtyřproudové silnici z Ostravy na Havířov. Postupně zde do sebe narazila tři auta, provoz musel být kvůli nehodě odkloněn.
Provoz na frekventované Rudné v Ostravě ochromily ve středu ráno hned dvě nehody. (5. 11. 2025) | foto: Policie ČR

K havárii došlo před šestou hodinou ranní v Rudné ulici. „Podle prvotních informací jelo osobního vozidlo značky Toyota směrem na Ostravu, přičemž došlo ke střetu s jelenem. Za touto nehodou došlo ke střetu dalších dvou vozidel, kdy jeden z řidičů nestihl zareagovat na před ním zastavující automobil,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Provoz na frekventované Rudné v Ostravě ochromily ve středu ráno hned dvě nehody. (5. 11. 2025)

Nehoda se obešla bez zranění posádek aut, avšak způsobila na frekventované silnici kolony, policisté museli dopravu odklánět přes Šenov. Obnovit provoz se podařilo až před devátou hodinou, kvůli pokračujícím kolonám ale vybídla policejní mluvčí řidiče k obezřetnosti.

Na Rudné se ráno stalo stala i další nehoda, tentokrát v opačném směru. Zde zůstal provoz zachován.

