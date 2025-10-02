Ostrava se zajímá o kulturní život obyvatel. Nejraději mají kino, zjistil průzkum

Obyvatelé severomoravské metropole se zajímají hlavně o film a hudbu, polovina dotázaných zmínila divadlo a literaturu. Od kulturních akcí očekávají zejména zábavu a odreagování. Průzkum agentury rovněž zjistil, že kulturní zážitky závisí na finančních možnostech.
„Získali jsme jasnou zprávu o návycích a potřebách obyvatel, s níž můžeme v dalších letech pracovat. Předtím jsme měli jen dílčí analýzy,“ uvedla náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová.
Co Ostravany zajímá
FIlmy zmínilo 84 procent respondentů. Na druhém místě s 81 procenty je hudba v celé šíři. O divadlo má zájem 56 procent dotázaných, výtvarné umění vyhledává 32 procent.
„Zatímco film láká všechny věkové skupiny, hudbu preferují spíše mladší. Naopak u divadla zájem roste s přibývajícím věkem,“ uvedla koordinátorka městského odboru kultury Sylvie Vůjtková.
A jestliže hudba a film přitahuje muže i ženy, v dalších oblastech kultury dle průzkumu ženy silně dominují.
U hudby Ostravané výrazně preferují současnou zahraniční a českou populární hudbu. Na druhém místě je žánr oldies, který zahrnuje hudbu z šedesátých až devadesátých let. Následuje rock, folk a country. Klasická hudba je až na konci žebříčku.
Nejvíc pravidelných návštěvníků mají knihovny
Nejvyhledávanějšími kulturními cíli jsou historické památky, po nich kina a multikina, kam aspoň jednou za rok zavítá asi 70 procent dotázaných. Výzkum potvrdil, že významné místo mají v životě Ostravanů knihovny.
„Ročně je sice navštěvuje ‚pouze‘ 44 procent dotázaných, ale vykazují nejvyšší intenzitu návštěvnosti ze všech kulturních zařízení. Každý měsíc tam zajde 17 procent respondentů,“ zdůraznila Vůjtková.
Šetření se zabývalo také otázkou, co lidem brání v aktivnějším kulturním životě. Hlavně u lidí středního věku je to únava nebo osobní překážky. Mládež a lidé s nižším vzděláním to pak vysvětlují nedostatkem peněz.
Pracovníci STEM dělali před Ostravou podobné šetření v Praze a pracovali s unikátní typologií kulturního chování, která rozděluje obyvatele do šesti kategorií. Nejmladší kulturní nadšenci spadají pod Kulturní entuziasty, pak jsou Tradiční spotřebitelé, Konzumenti zábavního průmyslu, Příležitostní návštěvníci, Kulturně vyloučení a Samotáři.
„Nejsilnější skupinou zastoupenou 36 procenty jsou Příležitostní návštěvníci. Jedná se především o středoškoláky středního a vyššího věku, kteří kulturní nabídku sledují spíše méně často a nejvíce je zajímá film, hudba a částečně divadlo,“ shrnula Vůjtková. Například mezi Kulturně vyloučené, kteří jsou z chudých poměrů a skoro nikam nechodí, zařadili výzkumníci sedm procent respondentů.
Kulturní entuziasté naopak kulturu vnímají jako součást života. Těch je 12 procent. „Je to příjemné překvapení. Potvrzuje to, že se v Ostravě daří zapojovat mladé lidi do aktivního kulturního života. Ve srovnání s Prahou jde o dvojnásobný počet,“ řekla Baránková Vilamová.