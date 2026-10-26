Ostrava spustí zimní program pro bezdomovce už od listopadu

Ostrava letos mění podmínky zimního programu pro lidi bez přístřeší. Spustí ho dříve bez ohledu na venkovní teploty. Program, díky němuž se v zařízeních zvyšuje počet míst pro bezdomovce, začne fungovat už od listopadu a potrvá do konce února. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Zimní program se v uplynulých letech v krajské metropoli spouštěl v případě nepříznivého počasí, kdy noční teploty klesly pod bod mrazu a zároveň byla naplněná kapacita nocleháren. Letos jej zájemci budou moci využít už od 1. listopadu. Město chce, aby lidé měli větší pocit jistoty, že mohou chladnou noc přečkat v bezpečném a teplém prostředí
"Tím se současně sníží zátěž složek integrovaného záchranného systému, ale i městské nemocnice a dalších veřejných služeb," uvedla Pokorná. Na zimním programu město tradičně spolupracuje s Charitou Ostrava a Armádou spásy ČR. Čtyřměsíční nepřetržitý provoz zimního nočního centra zajistí Armáda Spásy ČR.
"Kapacita noclehárny v zařízení Armády spásy ČR zůstává beze změny, to znamená 84 trvalých míst, 70 pro muže a 14 pro ženy. Nyní přibude 50 míst k sezení, 30 pro muže a 20 pro ženy. Rozšířené kapacity budou otevírány jako v letech předchozích poté, co se naplní standardní kapacity noclehárny. Náklady na zimní program jsou pro Armádu spásy vyčísleny na 755.000 korun,“ uvedl náměstek primátora Zbyněk Pražák (Spolu).
Další pomoc lidem bez domova znovu nabídne i Charita Ostrava, kde se ale změna režimu nechystá. V charitní noclehárně je trvale k dispozici 26 lůžek, když mrzne, tak se kapacita zvyšuje o 40 lůžek, z toho 30 pro muže a deset pro ženy. A také je připravena místnost s deseti židlemi. "Kapacity jsou plně dostačující, ale v případě potřeby by se daly operativně navýšit. Město na tuto službu poskytne Charitě Ostrava částku 300.000 korun," uvedla mluvčí.
V Ostravě podle odhadů žije přibližně 1100 lidí bez přístřeší, z toho asi 300 z nich na ulici mimo systém sociálních služeb. Kromě speciálního programu v zimě častěji míří do ulic i sociální pracovníci, kteří bezdomovcům nabízí poradenství a kontakty na organizace, kde lze nocovat, případně získat teplé jídlo a nápoje.
Letos město sociální služby pomáhající lidem bez přístřeší podpořilo zhruba 23 miliony korun. V Ostravě je pro bezdomovce k dispozici 767 míst, z nich je 433 v azylových domech. Další jsou v noclehárnách, denních centrech nebo domovech se zvláštním režimem.