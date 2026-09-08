Ostrava spustila nový web o parkování ve městě

Městská akciová společnost Ostravské komunikace spustila nový web Ostravaparkovani.cz zaměřený na parkování ve městě. Řidiči na něm najdou informace o cenách i možnostech parkování na městských parkovištích krajské metropole. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
"Nový samostatný web soustřeďuje všechny praktické informace o parkování. Řidiči zde najdou přehledné mapy a ceníky, informace o obsazenosti parkovišť, návody k platbám i možnost stažení digitálních daňových dokladů. Web je navržen také pro pohodlné používání v mobilních telefonech," uvedla mluvčí.
Údaje o parkovištích ve správě Ostravských komunikací byly dosud součástí webových stránek společnosti. Už však podle mluvčí nevyhovovaly potřebám rychlé a přehledné orientace. "Informací souvisejících s parkováním postupně přibývalo a původní prostor na webu Ostravských komunikací už přestával být pro řidiče dostatečně uživatelsky komfortní. Proto jsme vytvořili samostatný portál, který je intuitivní a přehledný i v mobilním telefonu,“ uvedl ředitel Ostravských komunikací Michal Hrubý.
Zobrazení se automaticky přizpůsobuje velikosti displeje telefonu či jiného zařízení. Řidič tak může potřebné údaje vyhledat i přímo před dojezdem. Snahou města je, aby v budoucnu na webu soustředili své informace i další provozovatelé parkovišť ve městě. Portál by se tak mohl dále rozšiřovat a nabídnout řidičům ucelenější přehled o možnostech parkování v Ostravě.
"Parkování je důležitou součástí městské mobility a řidiči potřebují především jednoduché a rychle dostupné informace. Nový portál může postupně vytvořit jedno místo, kde lidé získají přehled o možnostech parkování v Ostravě bez ohledu na to, kdo konkrétní parkoviště provozuje. Pokud se do systému v budoucnu zapojí také další provozovatelé, může být přínos webu pro řidiče ještě výraznější,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Břetislav Riger (Ostravak).