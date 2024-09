Třetina Ostravy nemá kvůli poruše parovodu teplou vodu, elektrárna dál v ohrožení

Zhruba třetina Ostravy je bez teplé vody. Důvodem jsou zatopené parovody. Zatím stále není jisté, zda se podaří před velkou vodou uchránit Elektrárnu Třebovice. Pokud by se tam voda dostala, přišla by o teplou vodu většina obyvatel města. Rozhodnou nejbližší hodiny. ČTK to řekl Igor Walter ze společnosti Veolia, která Ostravě teplo a teplou vodu dodává.