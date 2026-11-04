Ostrava uvede světové premiéry skladeb pro cimbál, zazní i čtvrttónové duo

Světové premiéry nových skladeb pro cimbál nabídne 18. listopadu koncert CimbalomLab v Koncertním sále Fakulty umění Ostravské univerzity. Vedle sólových a komorních kompozic zazní také skladby pro čtvrttónové cimbálové duo, které budou v koncertním provedení uvedeny poprvé. Za projektem stojí cimbalista, skladatel a pedagog Daniel Skála. ČTK to dnes za pořadatele řekl Tomáš Neščák.
Na koncertě se představí několik podob nástroje. Sólisty a interprety duetů budou Skála, Michal Grombiřík a Zuzana Máchová. Skladbu maďarské autorky Judit Vargové pro klavír a cimbál zahrají klavíristka Jana Vondráčková se Skálou. "V další části večera se cimbál propojí s komorním ansámblem, v němž budou hrát Jan Garláthy na lesní roh, Ivo Morys na klavír a Juraj Bajús na kontrabas," uvedl.
Program tvoří nová díla skladatelů z několika zemí. Své skladby připravili Robert Anderson Karpay ze Spojených států, Brazilec Gilbert Agostinho, Polák Tymon Zgorzelski či Pranav Ranjit z USA. Světovou premiéru bude mít také kompozice Judit Vargové. Do programu přispějí vlastní tvorbou rovněž dva z interpretů, Grombiřík a Skála.
"Projekt má představit nové zvukové a interpretační možnosti cimbálu a rozšířit jeho repertoár v současné koncertní hudbě. Podle Skály nástroj nabízí širší možnosti, než jaké mu bývají tradičně přisuzovány. Název CimbalomLab odkazuje k experimentování a hledání nových způsobů práce s nástrojem," řekl.
Ostravská univerzita je jedinou vysokou školou v Česku, která nabízí studium hry na cimbál. Výuka na Katedře klávesových nástrojů Fakulty umění začala v akademickém roce 2025/2026. Koncert CimbalomLab je jednou z aktivit spojených s jejím rozvojem. Koncert začne v 19:00. Pořadatelé připraví také internetový přenos pro posluchače, kteří se nemohou zúčastnit osobně.