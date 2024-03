Plameny rozpálí klasik metalu z Acceptu, Udo s kapelou přivezou největší hity

„Ostrava zažije metalovou událost roku. Udo Dirkschneider je považován za jednoho z nejproslulejších umělců v oblasti metalu. Jeho hlas a charisma ho povýšily na piedestal v historii hudby,“ velebí hudebníka Patrik Kohut, promotér přehlídky. „Toto vystoupení se stane pro festival výjimečným okamžikem, který propojí minulost a současnost metalu.“

Udo je neodmyslitelně spojen se skupinou Accept, kde působil jako frontman a zpěvák. Jedním z členů jeho současné kapely je baskytarista Peter Baltes, který rovněž patřil mezi členy legendárních Accept.

Fanoušci jeho nezřídka vyprodaná vystoupení rádi vyhledávají. „Udo přiveze do Ostravy průřez svými největšími hity. Můžeme se těšit na Animal House, Metal Heart, They Want War a mnoho dalších, které se staly hymnami pro celé generace,“ dodává Kohut.

K dalším oznámeným kapelám festivalu patří finští Beast In Black, britští Phil Campbell and the Bastard Sons či irsko-francouzští Molybaron.