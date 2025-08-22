„Na místo strážníky přivolal svědek incidentu, při kterém byly zničeny čtyři skleněné výplně tramvajové zastávky. Jedna z nich navíc dopadla na projíždějící vůz, který poškodila,“ popsala mluvčí ostravských strážníků Helena Badurová.
Vztekajícího se muže strážníci zadrželi ještě na tramvajovém ostrůvku před fakultní nemocnicí v ulici 17. listopadu. „Choval se nápadně - pohyboval se po ostrůvku a křičel vulgární výrazy. Na vozovce se nacházely čtyři poničené skleněné výplně a stojící vozidlo,“ nastínila Badurová.
Řidič auta strážníkům nahlásil, že jedna ze skleněných výplní dopadla na jeho auto a poškodila mu disk kola. On i další svědci celého incidentu také označili pachatele. Ten vysvětlil, že výplně rozkopal ze vzteku.
K dalším úkonům si jej převzala policie a případem se právě zabývá. Muž se bude zpovídat z výtržnictví.