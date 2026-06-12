Ostrava vybrala vítěze ideové soutěže pro Svět dopravy

Ostrava vybrala vítěze ideové soutěž pro projekt Světa dopravy, který má vzniknout v části bývalé výpravní budovy železniční stanice Vítkovice a jejím okolí. Projekt zhruba za miliardu korun má návštěvníkům všech generací přiblížit historii, přítomnost a budoucnost městské dopravy. Vítězný ideový návrh, který měl ukázat novou podobu prostoru o rozloze přes 40.000 metrů čtverečních, je od konsorcia českých společností Yord a PROFURE, řekla dnes ČTK mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Do soutěže, kterou město vyhlásilo loni v září, se přihlásili dva zájemci. Stavba areálu by podle mluvčí mohla začít v roce 2030. Město připravuje vyhlášení architektonické soutěže. Svět dopravy navazuje na dřívější záměr města vybudovat muzeum dopravy u hlavního vlakového nádraží.
"Postupem času převážila idea vytvořit prostor, který by svým záběrem překročil klasický muzejní rámec. V bezprostřední blízkosti vítkovického nádraží, považovaného za cennou ukázku bruselského stylu v české architektuře, tak vznikne areál znázorňující téma dopravy coby živý, proměnlivý a interaktivní systém. Významným motivem vítězného návrhu je představa, že návštěvník není pouze pasivním pozorovatelem historického vývoje dopravy, ale že si má uvědomit vlastní roli při utváření dopravního chování města," řekla mluvčí.
Svět dopravy má návštěvníkům multimediální formou nabídnout nejen pohled do dějin dopravy Ostravy, ale také výhled na její budoucnost. Součástí Světa techniky budou vnitřní i venkovní expozice. Některé z nich budou stálé, jiné dočasné, do nichž se promítnou například různá tematická výročí nebo naopak aktuální dění. Jeho základem bude sbírka Dopravního podniku Ostrava, která čítá 55 historických vozidel.
"Veřejná doprava představuje důležitý aspekt v životě každého města, přičemž pro Ostravu to vzhledem k její velikosti a poloze platí dvojnásob. Svět dopravy bude místem, které to všem svým návštěvníkům zábavným a fascinujícím způsobem připomene," řekl náměstek primátora Břetislav Riger (Ostravak). Autor vítězného ideového návrhu ho pak rozpracuje do podoby studie.