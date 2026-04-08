Ostrava vyhlašuje Podnikatelský objev roku s odměnou 50.000 korun

Ostrava letos poprvé udělí ocenění Podnikatelský objev roku. Určené je drobným podnikatelům a řemeslníkům působícím ve městě. Vítěz získá odměnu 50.000 korun a titul Podnikatelský objev roku. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Přihlášky je možné podávat do 30. dubna prostřednictvím webových stránek. Vyhlášení vítěze bude součástí tradičního předávání Cen města Ostravy.
Do soutěže se mohou přihlásit začínající podnikatelé nebo ti, kteří v posledním období svůj projekt výrazně posunuli. "Cílem je vyzdvihnout podnikatele, kteří s odvahou rozvíjejí své nápady, přinášejí nové přístupy do tradičních oborů a přispívají k rozvoji podnikatelského prostředí ve městě," uvedla mluvčí.
Ocenění je určeno pro zástupce různých řemeslných oborů, například z potravinářství, textilní a oděvní výroby, kožedělné výroby a obuvnictví, designu a uměleckých řemesel či elektrotechniky. Přihlásit se mohou i lidé, kteří pracují se dřevem nebo podnikají v informačních technologiích, strojírenství, polygrafii či fotografii.
"V Ostravě vzniká řada zajímavých podnikatelských projektů, často z nadšení, odvahy a poctivé práce. Novým oceněním Podnikatelský objev roku chceme dát prostor menším podnikatelům, kteří přinášejí nové nápady a inspirují ostatní. Zároveň je chceme motivovat k další práci a využít této příležitosti k osvětě o možnostech podpory a mentorování, které město nabízí a aktivně finančně podporuje," řekla náměstkyně primátora pro strategický rozvoj Lucie Baránková Vilamová (ANO).
Ocenění rozšiřuje aktivity města na podporu podnikání, které byly dosud zaměřeny především na dotační program na rozjezd podnikání ve městě. "Odborná komise bude hodnotit nejen kvalitu podnikatelského nápadu, ale také jeho širší přínos. Důležitá bude například popularizace řemesla a předávání know-how, navazování na tradiční řemeslné postupy a jejich rozvoj v současných podmínkách, přinášení inovativních řešení i společenský dopad podnikání," uvedla Pokorná. Hodnotit se ale bude i to, zda podnikatel své podnikání rozvíjí a plánuje jeho budoucnost.