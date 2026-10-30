Ostrava začala s přípravami závěrečné fáze projektu Cesta vody v Bělském lese, který patří k vyhledávaným rekreačním místům ve městě. Nová trasa má propojit dřívější etapy projektu se Starou Bělou a s Dubinou a rozšířit tak přírodně-naučnou stezku v jižní části lesa. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Plánováno je napojení na již existující stezky v okolí Křížové cesty a studánky Matky Boží přes les až k ulici Na Zámčiskách. "Návrh pracuje s vybudováním více jak 270 metrů povalových chodníků, které doplní štěrkové úseky, kamenné plochy. Dojde k úpravě stávajících cest. Plánována je rekonstrukce zhruba deset metrů dlouhého mostku, vedoucího od studánky Matky Boží ke štěrkové cestě. Svažitý terén překonají tři úseky přírodně pojatých schodišť s dřevěnými stupni a štěrkovým povrchem," řekl náměstek primátora Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).
V upravované lokalitě vzniknou také odpočinková místa k sezení, relaxaci a pozorování lesa. Přibude 11 laviček, čtyři piknikové sety a pět lehátek. Orientaci na trase usnadní dva rozcestníky. Dominantou bude kruhové odpočívadlo s kamennou dlažbou, doplněné balvany, lavičkami a lehátky z masivního dřeva.
Architektonický návrh stejně jako předchozí úpravy lesa připravily Magda Cigánková Fialová a Petra Lindovská. "Architektonické řešení je založeno na střídmém vzhledu a materiálech, které přirozeně zapadnou do lesního prostředí. Dřevo má být ponecháno bez běžných povrchových nátěrů, aby postupně získalo přirozenou patinu. Cílem je vytvořit prostor pro klidnou rekreaci, který nebude působit jako výrazný stavební zásah do krajiny," řekla Cigánková Fialová.
Projekt se zatím připravuje a město ještě nezná výši nákladů, ani časový harmonogram prací. Zhotovitelem projektu bude stejně jako v předchozích případech městská společnost Ostravské městské lesy a zeleň. Do úprav Bělského lesa město v posledních letech investovalo už zhruba 83 milionů korun. Naposledy se v říjnu otevřela mokřadní stezka, jejíž vybudování stálo 13 milionů korun. Nově upravená oblast blízko ulice K Jezeru má být vstupní branou do lesa směrem od Výškovic.