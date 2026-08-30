Ostrava začne stavět novou lávku přes Ondřejnici, hotová má být na jaře

Ostravské komunikace v září zahájí výstavbu nové lávky přes řeku Ondřejnici na rozhraní katastrálních území Proskovic a Košatky. Nahradí stávající dřevěnou konstrukci, která byla kvůli nevyhovujícímu technickému stavu uzavřena. Nová lávka bude součástí cykloinfrastruktury a mezinárodní cyklotrasy číslo 5 i evropské trasy EuroVelo 4. Náklady dosáhnou téměř 9,5 milionu korun bez DPH, tři miliony korun poskytne Moravskoslezský kraj. Stavba potrvá 22 týdnů, informovala město na webu.
Nová lávka bude dlouhá 29 metrů a široká tři metry. Jednopólová nosná konstrukce bude určena pro pěší a cyklisty a bude bezbariérová. Na rozdíl od původního objektu bude dimenzována i na stoletou vodu, což má zvýšit její odolnost při povodních.
"Lávka má v rámci cyklodopravy nadregionální význam, nový objekt ale zajistí zejména bezpečný a bezbariérový pohyb cyklistů i chodců v tomto území. Pamatovali jsme také na případné povodňové situace," uvedl primátorův náměstek pro investice a dopravu Břetislav Riger (Ostravak). Podle něj by měla nová lávka sloužit cyklistům od zahájení sezony na jaře 2027.
Stávající lávka je dřevěná trámová konstrukce zavěšená na řetězech kotvených do betonových bloků. Kvůli špatnému technickému stavu byla uzavřena v lednu 2025 a pro pěší i cyklisty byly stanoveny objízdné trasy. Město následně lávku získalo do svého vlastnictví a nechalo zpracovat projektovou dokumentaci.
Součástí stavby bude také úprava navazující cyklostezky v délce zhruba 93 metrů. Její průjezdní šířka bude 2,5 metru. Trasa bude v části vedena podél opěrné zdi a na bocích ji doplní ocelové zábradlí. Opěry nové lávky budou založeny na mikropilotách a navazující terén bude zpevněn kamennou dlažbou.