Když ji našli ve stodole, byl to šrot. Teď ze stoleté lokomobily udělali studenti skvost

Podle ředitele muzea Ivana Bergera byly parní lokomobily prvními mobilními zdroji energie, které nepoháněli lidé ani zvířata. „Používaly se hlavně na polích. Na ně se zapojovaly mlátičky, které v té době ještě neměly žádný vlastní pohon, ale i další stroje, které měly řemenici, přes kterou se dala hnát energie,“ řekl ředitel.
Palivem pro stroj, který vyrobila v roce 1912 strojírenská firma ve městě Vierzon ve střední Francii, bylo dřevo a uhlí. Šlo o jakéhosi předchůdce dnešních traktorů.
Lokomobilu, kterou nyní má NZM, až do počátku 70. let minulého století používal farmář v belgickém regionu Gent-Kortrijk. V roce 2022 ji v žalostném stavu odkoupila tamní společnost Vyncke, která vyvíjí a vyrábí zařízení na výrobu energie z biomasy a odpadu.
„Spolumajitel firmy to objevil v jedné stodole. Byl to v podstatě šrot. Domluvili jsme se, že to přiveze sem a my to zkusíme zrekonstruovat,“ řekl jednatel české pobočky Vyncke Petr Salvet. S ředitelem SPŠ Tomášem Řežábem se domluvili, že stroj zrekonstruují ve školních dílnách jako součást výuky.
„Jak žáci, tak mistři tomu věnovali mimořádnou péči. Jeden příklad - parní motor, kliková hřídel a převod na kola, které poháněly různé stroje, se povedlo tak, že si myslím, že to funguje lépe než kdysi, když to bylo úplně nové,“ řekl Salvet. Ředitel školy uvedl, že na stroji se vystřídalo více dětí, ale hlavní kus práce odvedla skupinka pěti či šesti nadšenců, kteří na tom pracovali i ve volném čase.
„Na tom se opravdu naučí kompletně strojařinu od základů. Naučí se obrábět, dělat zámečnickou práci. Je to spousta součástek. Muselo se to celé rozebrat, každá součástka se musela popsat, repasovat, vyrobit nově nebo jenom třeba natřít a podobně. No a pak to zase poskládat. Já, když něco skládám, tak mi většinou nějaká součástka zůstane, a tady nezbylo nic, takže je to dobré,“ řekl Řežáb.
Salvet řekl, že aby ve stroji mohli topit a vyrábět páru, museli si s kolegou udělat topičské zkoušky. „Průmyslová energetika, projektování a výroba kotlů je naše specializace, takže to pro nás až tak náročné nebylo, ale máme oficiální průkazy topičů parních kotlů. Počítáme s tím, že občas si to z muzea vyzvedneme a zatopíme si v tom třeba v areálu naší firmy při různých událostech. A občas taky přijdeme a vyrobíme páru tady,“ řekl Salvet.
V muzeu už jedna lokomobila ze stejného období je, ale z Británie. „Už se jich moc nedochovalo. Strojů, které jsou plně funkční, si myslím, že se v České republice dá napočítat na prstech jedné nebo dvou rukou. Tato lokomobila je menší, tím pádem se i rychleji roztopí. Dneska to trvalo necelé dvě hodiny. Zrovna jsme se domluvili, že obě lokomobily roztopíme 6. června na Ostravskou muzejní noc,“ řekl Berger.