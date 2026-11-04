Ostrava zpívá gospel bude už potřinácté, sboru vznikl během několika minut

Do příprav letošního ročníku projektu jednorázového sboru Ostrava zpívá gospel se zapojilo 110 zpěváků. Zájem o účast byl mimořádný, všechna místa ve sboru byla obsazena během několika minut od spuštění registrace. Zpěváky nyní čeká pět týdnů společných zkoušek, které vyvrcholí třemi adventními koncerty. Uskuteční se 5. a 6. prosince v Evangelickém Kristově kostele v Moravské Ostravě. ČTK to dnes řekla koordinátorka projektu Barbora Filipová.
Projekt se koná od roku 2013 a stal se tak součástí ostravského kulturního života. Každoročně přitahuje jak zkušené účastníky, kteří se do sboru vracejí, tak nové zájemce. Letos tvoří nováčci přibližně třetinu ze 110 zpěváků. Do sboru se může zapojit každý, komu je alespoň 15 let. Podmínkou není pěvecká průprava, znalost not ani angličtiny. Organizátoři nepořádají talentové zkoušky ani konkurz.
"Potkávají se u nás lidé s různými pěveckými zkušenostmi. Od profesionálních a poloprofesionálních zpěváků až po ty, kteří zpívají především pro radost. A právě těchto nadšených amatérů je ve sboru naprostá většina," uvedla Filipová. Hudební přípravu podle ní vede tým dirigentů a sbormistrů v čele se zakladatelem projektu Terrym Englishem. Jednotliví členové týmu se střídají při zkouškách i během koncertů a společně připravují výslednou podobu programu.
"Je skvělé, že mohu s důvěrou předávat část odpovědnosti dalším skvělým a talentovaným lidem, kteří přinášejí svou vlastní energii. Je krásné vidět, jak se kolem projektu vytvořil tým, který společně sdílí nadšení pro hudbu i odpovědnost za jeho výslednou podobu," uvedl English. Sbor doprovází profesionální kapela sestavená speciálně pro projekt. Její členové působí mimo jiné v Janáčkově filharmonii Ostrava nebo Národním divadle moravskoslezském.
Součástí koncertů je od roku 2017 také charitativní rozměr. Projekt tak vedle hudebního programu podporuje lidi, kteří potřebují pomoc.
Letošní koncerty se uskuteční v Evangelickém Kristově kostele v Moravské Ostravě v sobotu 5. prosince od 18:00 a v neděli 6. prosince od 15:00 a 18:00. Předprodej vstupenek začne 9. listopadu prostřednictvím sítě OstravaInfo.