Ostrava zúžila výběr architektů pro přestavbu sýpky, vítěz bude znám v říjnu

Budoucí podoba historické sýpky v ostravské městské části Svinov by mohla být známa do října. Městem vyhlášená architektonická soutěž nyní postoupila do další fáze. Radní města rozhodli o snížení počtu účastníků soutěže a také o zúčastněných, kteří budou vyzváni k podání soutěžních návrhů. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Náklady na přestavbu bez vybavení město odhaduje na 98 milionů korun. Sýpka patří mezi nejstarší dochované stavby ve městě.
"Po příslušném administrativním procesu budou vybraní účastníci předkládat své návrhy do 24. srpna letošního roku. Nad návrhy se opět sejde soutěžní porota v září, finální návrh budoucí podoby stavby sýpky by mohl být znám v říjnu, po dalším rozhodnutí rady města. Architektonické návrhy si budou moci zájemci prohlédnout na výstavě v závěru tohoto roku," uvedla Pokorná.
Svinovská kamenná sýpka je nemovitou kulturní památkou, tvoří ji dva k sobě přiléhající objekty. Sýpka stojí v místech starého hospodářského dvora rodu Wilczků, kde byla původně svinovská tvrz. Loni v létě bylo nutné ze sýpky odstranit krov, který byl v havarijním stavu.
"Našim cílem je nalézt pro tuto výjimečnou stavbu ideální řešení, jež obsáhne návrh knihovny s multifunkčním sálem. Smysluplné řešení by mělo snoubit staré s novým, rekonstruovat objekt starý a doplnit jej novým tak, aby se renovovaná budova stala centrem komunitního života v ostravském Svinově a znovu se do ní vrátil život," uvedla radní města Markéta Langrová (ANO).
Město vypsalo jednofázovou projektovou soutěž. K podání návrhu vyzvalo tři ateliéry, které mají zkušenost s rekonstrukcí starých objektů a jejich proměnou nebo s návrhy knihoven. Další zájemci mohli žádosti podávat do 26. března.
"Ostrava má pro architekty své kouzlo, protože navrhnout rekonstrukci stavby chtělo původně celkem 38 zájemců. Posuzovali jsme 36 z nich, dvě z žádostí byla podání dvou přímo vyzvaných účastníků soutěže," řekl zastupitel a porotce soutěže Lukáš Semerák (Ostravak). Kromě architektů z Česka mezi nimi byli i zájemci ze Slovenska, Rakouska, Maďarska či Španělska. Do finální fáze soutěže postoupí sedm společností, všechny z České republiky. V porotě zasedají zástupci města, obvodu i architekti, jejím předsedou je architekt Petr Všetečka.