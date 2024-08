Oprava průtahu Ostravicí ztíží na čtyři měsíce cestu do části Beskyd

„Plánovaná oprava průtahu Ostravicí začne v pondělí 19. srpna,“ konstatoval Miroslav Mazal z oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic. Dělníci by podle něj na opravě silnice v úseku dlouhém čtyři a půl kilometru měli pracovat zhruba čtyři měsíce.

Silniční práce za bezmála 40 milionů korun naruší silnici I/56 mezi mosty přes řeku Ostravici, jedním nedaleko železničního nádraží a druhým u odbočky na Mazák.

„V turisticky atraktivní lokalitě Beskyd se bude během opravy jezdit oběma směry kyvadlově kolem semaforů, střídavý režim pak na čas nahradí i fáze úplné uzavírky,“ doplnil Mazal.

Úplná uzavírka silnice by ale neměla trvat dlouho. „Po většinu času by snad měla být silnice průjezdná. Podle toho, co jsme se bavili se silničáři, by úplné uzavírky měly být co nejkratší,“ doufá starostka Ostravice Pavlína Stankayová.

Mapka plánované opravy průtahu Ostravicí.

Problémy spojené s frézováním vozovky a hlavně s následnou pokládkou nového asfaltu mohou řidiči podle plánu zveřejněném Ředitelstvím silnic a dálnic očekávat hlavně mezi 19. srpnem a 11. zářím. Silničáři by ale měli na vozovce pracovat i poté. „Předpokládané ukončení stavebních prací je do konce letošního roku,“ upřesnil stavbyvedoucí František Čech.