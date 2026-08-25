Ostravská Aréna chystá pro sezonu čtyři premiéry, oslovila mladé tvůrce

Komorní scéna Aréna v Ostravě vstoupí do nové sezony s omlazeným hereckým souborem, novým dramaturgem a větším prostorem pro mladší generaci režisérů. Do angažmá přicházejí herci Maximilián Dolanský a Valentýn Pokorný, dramaturgem se od srpna stal Lukáš Cenker. Sezona 2026/2027 ponese podtitul Rok mocných a nemocných. Divadlo v ní uvede celkem čtyři premiéry. ČTK to dnes řekla jeho mluvčí Eva Kijonková.
První premiérou sezony bude 7. listopadu inscenace hry dánského dramatika Thomase Markmanna Chlapec, který snil o stavu beztíže v režii Pavla Gejguše. V lednu příštího roku uvede Aréna hru Anna ukrajinského dramatika Jurije Klavdijeva v režii Eliáše Gaydečky. Třetí premiérou bude 20. března Roberto Zucco dramatika Bernarda-Marie Kolt?se v režii Adama Steinbauera. Ten se do Arény vrací po inscenaci Návštěva staré dámy. Program příští rok v květnu uzavře Shakespearova komedie Jak se vám líbí? v režii uměleckého šéfa Ivana Krejčího.
"Společným jmenovatelem nové sezony je snaha otevřít Arénu nové generaci tvůrců a jejich pohledu na současný svět, aniž by divadlo ztratilo svou dosavadní identitu. Potřebujeme ale zkoumat nové cesty, najít nové zdroje inspirace," uvedl ředitel divadla Jakub Tichý.
Dolanský přichází do Ostravy z pražského prostředí. Kromě divadelních rolí má zkušenosti také z filmové a televizní tvorby, objevil se například v seriálech Stíny v mlze, Specialisté, Odznak Vysočina či Limity. Pokorný se věnuje činohře, muzikálu, tanci a pohybovému divadlu, diváci ho znají například ze seriálů Ochránce, Anatomie života nebo Pan profesor.
Oba doplní soubor, který v předchozích sezonách opustily některé výrazné osobnosti. Z Arény postupně odcházejí mimo jiné dlouholetý dramaturg Tomáš Vůjtek a herec Josef Kaluža. Po dvou sezonách se s ostravskou scénou loučí také Martin Siničák. Část současného repertoáru ale budou herci ještě dohrávat.
Cenker je druhým kmenovým dramaturgem v historii Komorní scény Aréna. Vystudoval teorii a kritiku divadelní tvorby na Divadelní fakultě Akademie múzických umění (DAMU) v Praze a spolupracoval například s libereckým Divadlem F. X. Šaldy, pražským Švandovým divadlem, divadlem DISK nebo Městskými divadly pražskými. Působil také v Divadelních novinách.