Ostravská Aréna uvede hru o mladíkovi, který sní o cestě do vesmíru

Příběh devatenáctiletého mladíka, který před tíživou realitou utíká do představ o životě astronauta, nabídne nová inscenace Komorní scény Aréna v Ostravě. Hru dánského dramatika Thomase Markmanna Chlapec, který snil o stavu beztíže uvede divadlo v premiéře v 7. listopadu. Režie se ujal Pavel Gejguš. ČTK to řekla mluvčí divadla Eva Kijonková.
"Hlavní postavou je devatenáctiletý René, který se potýká s vlastní vizáží, složitými vztahy i očekáváním okolí. Vyrůstá v prostředí malého dánského města, kde má jen omezené možnosti uplatnění. Jeho každodennost se odehrává ve světě mizerně placené práce, drog a nejisté budoucnosti. Únik nachází ve fantazii o vesmíru, kde se může alespoň na chvíli zbavit tíhy běžného života," uvedla mluvčí.
Autor hry Thomas Markmann do příběhu podle svých slov promítl také vlastní zkušenosti z dospívání. Stejně jako hlavní hrdina se vyučil instalatérem, vyrůstal s nemocnou matkou, bojoval s nadváhou a fascinoval ho vesmír. Přiznává také, že v minulosti často souhlasil s věcmi, které dělat nechtěl, jen aby nezůstal sám. V roce 2015 získal za hru prestižní dánskou Reumertovu cenu pro nejlepšího dramatika roku.
Inscenace se vedle dospívání a hledání vlastního místa ve společnosti věnuje také otázkám mužské identity, proměnám tradičních mužských rolí a schopnosti přiznat vlastní zranitelnost. Podle Markmanna jde o témata, která si člověk může klást v různých etapách života.
Roli Reného ztvární Jan Chudý, člen souboru Komorní scény Aréna od roku 2018. Jeho matku Birthe hraje Renáta Klemensová, kamaráda Theise Michael Rozbroj, Winnie Michaela Bajgarová.
Inscenaci Chlapec, který snil o stavu beztíže uvádí Aréna v překladu Michala Pence a dramaturgii Kateřiny Součkové. Hudbu složil Ivan Acher, scénografii vytvořil Matěj Sýkora, kostýmy navrhla Lenka Jabůrková a světelný design připravil Lukáš Dřevjaný. Po premiéře se uskuteční beseda přímo s autorem Thomasem Markmannem. Druhé představení soubor odehraje 9. listopadu. Po něm je naplánována beseda s představitelem hlavního hrdiny Janem Churým.