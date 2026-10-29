Ostravská Aréna uvede Mametovu hru o sexu a složitosti partnerských vztahů

Divadlo Komorní scéna Aréna v Ostravě uvede v sobotu premiéru hry amerického dramatika Davida Mameta Sexuální perverze v Chicagu. Inscenace se zaměřuje na čtyři mladé lidi, kteří touží po lásce a blízkosti, ale v navazování vztahů jim brání strach z odmítnutí a vlastní zranitelnost. V novém nastudování se představí také dvě herecké posily divadla Maximilián Dolanský a Valentýn Pokorný. Premiéra bude 31. října. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Eva Kijonková.
Hra z roku 1974 podle divadla neztrácí na aktuálnosti ani po více než půl století. Mamet v ní s ostrým humorem odhaluje rozpor mezi tím, jak se lidé prezentují navenek, a tím, jak skutečně jednají. Postavy místo otevřené komunikace často volí přetvářku nebo útok, protože se obávají odmítnutí a nenaplněných očekávání.
"V době sociálních sítí a pečlivě vytvářených osobních obrazů dostává Mametovo téma další význam. Hra přitom vůbec není o digitálním světě. Ukazuje, že touha vypadat před ostatními lépe a strach ukázat vlastní slabost jsou mnohem starší než internet," uvedl ředitel divadla Jakub Tichý.
V roli Bernieho se představí Maximilián Dolanský, Dana ztvární Valentýn Pokorný. Jejich hereckými partnerkami budou Zuzana Truplová jako Joan a Viktorie Vítová v roli Deborah. Vítová, která v inscenaci hostuje, se objevila například ve filmu High School Heist. Truplová je držitelkou Ceny Thálie z roku 2018 a věnuje se také hudbě pod jménem MC Zuzka.
Režisérem inscenace je umělecký šéf Arény Ivan Krejčí, který společně s dramaturgem Lukášem Cenkerem připravil také úpravu Mametova textu. Cenker se letos v srpnu stal teprve druhým kmenovým dramaturgem v historii divadla. Nová inscenace je tak prvním výsledkem jeho spolupráce s Krejčím.
"Hra zapadá do dramaturgického zaměření aktuální sezony Arény s podtitulem Rok mocných a nemocných. Podle divadla může oslovit také mladší publikum, které si teprve hledá cestu k divadelnímu umění," uvedla.