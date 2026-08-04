Ostravská Černá kostka bude připravena i na extrémní počasí

Autor: ČTK
  13:20aktualizováno  13:20
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Budova Černé kostky - Centra digitalizace, vědy a inovací, která vzniká v Ostravě v blízkosti krajského úřadu, bude po dostavbě připravena i na extrémní počasí. Během obdobných letních veder, která nyní Česko sužují, by měla být díky několika technologiím a použitým materiálům chráněna před okolními teplotními extrémy. ČTK to dnes sdělila mluvčí projektu Květa Geršlová.

Devítipatrová budova s dvěma podzemními podlažími patří k největším investicím Moravskoslezského kraje a je financována s pomocí programu Spravedlivá transformace. Bude sídlem Moravskoslezské vědecké knihovny. Stavba má vyjít na 2,6 miliardy korun. Technologie mají zajistit, že v objektu bude dostatek denního světla, ale zároveň i pohodlí na čtení, práci nebo odpočinek.

"Černá barva fasády je to první, co na Černé kostce upoutá pozornost. Ačkoliv tmavé povrchy přirozeně přitahují slunce, uvnitř budovy horko nebude. Skrývá se v ní totiž propracovaný systém pro udržení příjemné teploty," řekla Geršlová.

Na fasádě domu budou po celém obvodu takzvané pororošty, speciální kovové konstrukce, které fungují jako clony proti slunci. Bránit budou nejen horku, ale i tomu, aby ostré světlo svítilo lidem do očí nebo vytvářelo odlesky na monitorech počítačů. Kromě vnějšího stínicího roštu budou další bariéru tvořit tři skleněné tabule oddělené vzduchovými mezerami. V létě by tak dovnitř neměly pustit horko a v zimě naopak ven teplo.

"Skla navíc nejsou po celém obvodu stejná. Každá strana budovy totiž v průběhu dne čelí jiné dávce slunečních paprsků. Severní fasáda proto dostala jiný typ zasklení než ta jižní, vystavená mnohem větší tepelné zátěži," vysvětlila mluvčí.

K příjemnému klimatu mají pomoci i podzemní technologie - 68 vrtů hlubokých až 140 metrů. Běžný rodinný dům mívá takový vrt obvykle jeden, popřípadě dva. Systém funguje jako přírodní akumulátor. V létě odvádí přebytečné teplo z budovy a ukládá ho do země. Z ní naopak čerpá přirozený chlad, kterým ochlazuje vzduch proudící do budovy. V zimě je to naopak. Systém z podzemního úložiště bude brát teplo nastřádané v létě a využije ho k vytápění. K lepšímu klimatu by měla pomoci i vodní plocha v okolí objektu.

Díky senzorům navíc dokáže stavba v reálném čase vyhodnocovat své prostředí a reagovat na vnější počasí i provoz uvnitř. V chladných ranních hodinách se například na fasádě automaticky otevřou větrací klapky, které nasají vzduch a budovu vyvětrají. Ve vývoji je rovněž systém, který pomocí kamer a umělé inteligence bude sledovat, kde je zrovna nejvíce lidí. Díky těmto datům počítač automaticky upraví teplotu, větrání nebo osvětlení.

"Všechna opatření a chytré technologie slouží k tomu, aby se u nás návštěvníci cítili příjemně. Černá kostka má být místem, kde je vždy dost čerstvého vzduchu a kde vás nebude obtěžovat horko, zima ani ostré slunce. Zkrátka prostorem, kde se můžete v klidu soustředit na to, kvůli čemu přicházíte, ať už chcete tvořit, hledat nové informace, nerušeně pracovat na svém projektu nebo si jen odpočinout u dobré knížky,“ řekl ředitel Černé kostky Andrej Harmečko. Stavba Černé kostky by měla být hotová v příštím roce.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý den, aniž bychom se zamysleli nad jejich skutečným významem. Víte, co znamená Carpe diem, kdy se říká...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do funkcionalismu zamilovaná. Tahle láska se přetransformovala do mnoha domů, vil nebo dopravních...

Všech 501 obcí Plzeňského kraje sestavilo kandidátky na podzimní komunální volby

ilustrační snímek

Všech 501 obcí v Plzeňském kraji sestavilo kandidátky pro podzimní komunální volby. ČTK to dnes řekl vedoucí odboru vnitřních věcí krajského úřadu Jan Nový....

5. srpna 2026  18:26,  aktualizováno  18:26

Ve Zlínském kraji opět padaly teplotní rekordy, bylo i téměř 39 stupňů Celsia

ilustrační snímek

Ve Zlínském kraji dnes několikátý den po sobě padaly teplotní rekordy. Nová maxima pro 5. srpen v regionu zaznamenalo všech 12 stanic Českého...

5. srpna 2026  18:23,  aktualizováno  18:23

Pátrání na jezeře Most pokračuje. Policie zachraňovala další dva paddleboardisty

Pátrání po dvou pohřešovaných mužích na jezeře Most. (5. srpna 2026)

Policie na jezeře Most pokračuje v pátrání po dvou mladých mužích. Pohřešovaní jsou od úterý, kdy se přes region přehnala silná bouřka. Silná bouřka kraj zasáhla i ve středu a policisté museli v...

5. srpna 2026  8:22,  aktualizováno  19:18

Horko na jihu Čech pokračuje, v Českých Budějovicích dnes bylo 37,9 stupně

ilustrační snímek

Teplotní rekordy dnes překonalo 18 z 20 meteorologických stanic v Jihočeském kraji, na většině z nich bylo kolem 35 stupňů Celsia. ČTK to řekla...

5. srpna 2026  17:38,  aktualizováno  17:38

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili. Místo ale už za pár let čeká obři proměna. Nový terminál propojí železnici s novou linkou metra D....

5. srpna 2026  19:15

Policie pátrá po muži s omezenou svéprávností z chráněného bydlení na Příbramsku

Policie pĂˇtrĂˇ po muĹľi s omezenou svĂ©prĂˇvnostĂ­ z chrĂˇnÄ›nĂ©ho bydlenĂ­ na PĹ™Ă­bramsku

Příbramští policisté pátrají po sedmatřicetiletém Tomáši Mitrovi, který je omezen na svéprávnosti. V úterý se nevrátil do chráněného bydlení ve Vysokém Chlumci...

5. srpna 2026  17:19,  aktualizováno  17:19

O převodu letiště v Karlových Varech se rozhodne na podzim

ilustrační snímek

O převodu Letiště Karlovy Vary z kraje na stát by měli zastupitelé i vláda rozhodovat zřejmě na podzim. Všechna jednání zatím směřují k tomu, aby krajské...

5. srpna 2026  17:10,  aktualizováno  17:10

Jihlavský úřad vyzval k šetření s vodou, bude dělat víc kontrol

ilustrační snímek

Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodou. Omezit mají zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť,...

5. srpna 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Jihlavský úřad vyzval k šetření s vodou, bude dělat víc kontrol

ilustrační snímek

Vodoprávní úřad v Jihlavě vyzval obyvatele a podnikatele v regionu, aby šetřili vodou. Omezit mají zejména mytí aut, zalévání zahrad, trávníků a hřišť,...

5. srpna 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Demoliční firma si vyhořelou výškovou budovu ve Zlíně zatím nepřevzala

ilustrační snímek

Společnost Cream, která vlastní vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně, ji zatím demoliční firmě nepředala. Očekávala, že by...

5. srpna 2026  16:55,  aktualizováno  16:55

Filmový festival Litoměřice se zaměří na snímky, které zachycují okamžiky zlomu

ilustrační snímek

Tématem nazvaným Na konci světa letos propojí Filmový festival Litoměřice (FIFELI) snímky, které různými způsoby zachycují okamžiky zlomu, a to osobního,...

5. srpna 2026  16:53,  aktualizováno  16:53

V Kolovratech srazil vlak ženu, zraněnou ji našli až s pomocí vrtulníku

ilustrační snímek

V pražských Kolovratech srazil odpoledne vlak ženu. Po nehodě byla při vědomí, řekl policejní mluvčí Jan Daněk. Provoz na trati mezi Říčany a Uhříněvsí byl zhruba 90 minut přerušený. Obnoven byl...

5. srpna 2026  17:52,  aktualizováno  18:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.