Ostravská činohra chystá pět premiér, uvede klasiku i novinky s velkým ohlasem

Činoherní soubor Národního divadla moravskoslezského (NDM) připravuje pro další sezonu celkem pět premiér. Uvede například Zkoušku orchestru Federica Felliniho nebo Cyrana Edmonda Rostanda. Tato hra se na prkna Divadla Antonína Dvořáka vrací po 73 letech. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová.
"Pro novou sezonu připravujeme dvě představení inspirovaná filmem, jednu nesmrtelnou klasika a dvě současné hry," uvedla Swiderová. Dodala, že premiéru Felliniho Zkoušky orchestru uvidí diváci v Divadle Jiřího Myrona 24. října. Další inscenace bude mít premiéru 19. prosince v komorním Divadle 12, kde ožijí postavy příběhu filmového tvůrce Larse von Triera Kdo je tady ředitel?
"Edmond Rostand a jeho Cyrano je klasika, která nikdy nezestárne," myslí si ředitel divadla Jiří Nekvasil. Tentokráte si titulní roli Cyrana z Bergeracu zahraje Petr Panzenberger. "Dílo se k nám do divadla vrací po 26 letech. Naposledy je tehdejší Státní divadlo v Ostravě hrálo na komorní scéně Divadla loutek v režii Jana Kačera. Na jeviště Divadla Antonína Dvořáka, dříve Zdeňka Nejedlého, se Cyrano vrací dokonce po 73 letech," uvedl ředitel. Výpravnou inscenaci režijně připravuje šéf souboru Vojtěch Štěpánek, premiéru bude mít příští rok 6. března.
Štěpánek si pro přípravu nové sezony přizval ke spolupráci režiséry Jakuba Šmída a Josefa Doležala. "Jakub Šmíd si tentokráte vybral současnou hru Beeth Steelové Než hvězdy zapadnou. Byla nominována na Cenu Laurence Oliviera pro nejlepší novou hru. Rodina, její minulost, touhy a naděje se upínají k jediné události, kterou je svatba." dodal Štěpánek s tím, že premiéra bude 15. května 2027.
Poslední novinkou bude provokativní a temně humorná konverzační hra pro dva herce od Davida Irelanda s názvem Pátý krok. Ta uzavře činoherní sezonu novinek v závěru května 2027. V režii Josefa Doležala ji uvede NDM v Divadla 12.