Třináct činoherních představení pěti ostravských divadel nabídne od 25. do 29. listopadu festival OST-RA-VAR. Přehlídka je výběrem současné ostravské divadelní tvorby. Kromě představení nabídne diskuze s divadelními odborníky, koncert a další doprovodný program. ČTK to dnes za pořadatele řekla mluvčí Národního divadla moravskoslezského (NDM) Šárka Swiderová.
"Největší počet inscenací, celkem čtyři, představí pořádající Národní divadlo moravskoslezské (NDM). Na programu bude Zkouška orchestru Federica Felliniho, drama Bůh Ferdinanda von Schiracha, Dostojevského Idiot a hra Velryba amerického dramatika Samuela D. Huntera," vyjmenovala Swiderová.
Divadlo Petra Bezruče uvede tři inscenace. Festival ve středu 25. listopadu zahájí Kryonauti Alžbety Vrzguly, v dalších dnech soubor představí také novinku Ubu, fatal king error 404 a Ochranný reflex irské dramatičky Deirdre Kinahanové.
Tři tituly nabídne také Komorní scéna Aréna. Diváci uvidí Dürrenmattovu Návštěvu staré dámy, hru Soudný den Ödöna von Horvátha a autorskou inscenaci Klaus Mann napsal Mefista. Studio G připravilo monodrama Pernambuco Ivana Wernische a Zpověď masochisty Romana Sikory. Divadlo loutek Ostrava představí adaptaci Erbenovy Kytice.
Festival OST-RA-VAR je určený především divadelním profesionálům, kritikům, překladatelům, teoretikům a studentům uměleckých škol. Jeho cílem je představit ostravskou činoherní tvorbu odborné veřejnosti a vytvořit prostor pro debaty o jednotlivých inscenacích. "Nabízíme vždy výběr nejlepších inscenací činoherních divadel v Ostravě za poslední rok. V plánu jsou opět diskuze o zhlédnutých inscenacích, koncert pro účastníky a další doprovodný program," uvedl dramaturg činohry NDM a jeden z dramaturgů festivalu Norbert Závodský.
Diskuze budou v Divadle Petra Bezruče, Komorní scéně Aréna a v neděli ve Futureu v areálu Dolních Vítkovic. Moderovat je bude překladatel a teatrolog Michal Zahálka. Podle Závodského je festival příležitostí, jak do Ostravy přivést také pražské recenzenty a další odborníky, kteří na místní premiéry běžně nejezdí. Inscenace pak podle něj mohou rezonovat ve veřejném prostoru ještě dlouho po skončení přehlídky.
Součástí doprovodného programu bude koncert, prohlídka divadelních budov NDM a návštěva kolektivní výstavy Netoužím po věčnosti tvůrčí skupiny Sisters in Photography.
Festival vznikl před 29 lety z iniciativy dramaturgů činohry NDM Marka Pivovara a Alice Taussikové a režisérů Radovana Lipuse a Juraje Deáka. Původně se konal pod názvem Festival ostravských divadel, označení OST-RA-VAR používá od roku 2000. S výjimkou covidové přestávky se přehlídka koná každoročně.