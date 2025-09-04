V nejbližších týdnech se přiblíží pomyslný bod obratu. Jakmile se provoz převede na nově vybudované poloviny, stavební uzávěry se „otočí“ a práce se přesunou na dosud využívané části, které se začnou bourat.
Na povrchu to znamená změnu dopravního značení, jiné nájezdy i odbočovací pruhy. Změny zasáhnou kvůli demolicím i ulice pod mosty, nejvíce na Místecké ulici.
„Prosíme řidiče, aby sledovali dočasné značení a počítali s tím, že se dopravní režim v průběhu podzimu změní. Zátěž chceme udržet na minimu, stále ale pojedeme v režimu jeden pruh pro každý směr,“ konstatoval mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Bez zimní přestávky
„Nebudeme čekat, až budou hotovy všechny mosty, jakmile bude některý most připraven, pustíme jej a do plného provozu a začneme bourat jeho protějšek. Na Polanecké chceme převést dopravu zhruba do měsíce,“ doplnil s tím, že konkrétní termíny silničáři oznámí, až si budou jisti termíny i technologickým postupem, který změnu umožní.
Zimní pauza se při opravách mostů neplánuje. „Zimní harmonogram stavíme na demolicích a hlubinném zakládání, což zvládáme i při typických českých zimách,“ uvedl stavbyvedoucí Roman Daniel ze společnosti Strabag.
Nejzatíženější silnice v kraji
„Rudná je nejzatíženější komunikace v kraji, denně tudy projede zhruba čtyřicet tisíc aut. Při opravách jsme její kapacitu museli stáhnout na polovinu, což vyvolává kolony a zdržení, za to se omlouváme,“ dodal Jan Rýdl.
Opravy jsou nyní hned na čtyřech mostech na Rudné ulici napříč Ostravou. Zároveň se opravují mosty nad Polaneckou, Místeckou a Frýdeckou ulicí a nad železniční tratí v Kunčicích.
V současnosti se na mostě nad Polaneckou dokončila pravá nosná konstrukce a připravují se povrchy pro izolace, v říjnu by mohla být silnice zprovozněná.
Na velmi frekventované Rudní ulici v Ostravě, nejzatíženější silnici v Moravskoslezském kraji, se nyní opravují hned čtyři mosty.
