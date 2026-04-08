Ostravská fakultní nemocnice loni provedla rekordních 63 transplantací ledvin

Fakultní nemocnice Ostrava (FNO) loni provedla rekordní počet transplantací ledvin za dobu své čtyřiatřicetileté existence. Transplantační centrum uskutečnilo 63 transplantací ledvin, tedy v průměru pět měsíčně. Pracoviště v loňském roce uskutečnilo také nejvíce multiorgánových odběrů od zemřelých dárců ve své historii, bylo jich 39. Novinářům to dnes sdělila mluvčí zdravotnického zařízení Petra Petlachová.
Ve fakultní nemocnici se od zemřelých dárců odebírá srdce, plíce, játra, slinivka břišní a také ledviny, které jsou jediným orgánem, jenž nemocnice rovněž transplantuje. "V minulých letech jsme se vždy pohybovali okolo 40 transplantací za rok. Orgánových odběrů bylo kolem 30, někdy i méně. Loňský rok byl v tomto ohledu výjimečný. Rekordní ale nebyl jenom pro nás, ale i pro ostatní transplantační centra v Česku. Důvodem byl vysoký počet dárců,“ řekl vedoucí Transplantačního centra FNO a primář Centrálních operačních sálů Pavel Havránek.
Čekací doba na novou ledvinu je v současnosti přibližně půl roku. Po odběru tohoto orgánu je třeba co nejrychleji najít vhodného příjemce, nejpozději do 36 hodin. "Ledvinu se snažíme transplantovat co nejdříve, abychom zajistili správnou funkci. Ještě předtím je nutné provést vyšetření, které ukáže, jestli je ledvina kompatibilní s příjemcem,“ uvedl Havránek.
Součástí Transplantačního centra je odběrový tým, který je složený ze čtyř koordinátorů, sedmi operatérů, pěti instrumentářek a dalších zdravotníků z několika klinik nemocnice. Koordinátoři drží čtyřiadvacetihodinové služby a střídají se. V případě potřeby musí v co nejkratším čase podle stanovených pravidel svolat tým odborníků, kteří provádí diagnostiku smrti potenciálního dárce, multiorgánový odběr nebo transplantaci.
"Nejdůležitější je ověřit, zda se daný člověk, který je dárcem, neregistroval v Národním registru osob odmítajících posmrtný odběr tkání a orgánů. V Česku totiž platí předpokládaný souhlas. Kdo se během života nevyslovil proti, je automaticky brán jako dárce,“ řekl jeden z koordinátorů odběrového týmu Tomáš Glac.
Ostravské Transplantační centrum je nejmladším takovým pracovištěm v Česku. Vzniklo v roce 1992 a kromě let 1995 až 1996, kdy lékaři transplantovali i játra, se zaměřuje výhradně na transplantace ledvin.