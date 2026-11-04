Ostravská galerie PLATO oslaví deset let výsadbou deseti stromů

Ostravská městská galerie PLATO, která se věnuje prezentaci moderního umění, oslaví deset let své existence společnou výsadbou deseti stromů v galerijní zahradě. Uskuteční se v sobotu 14. listopadu a zapojit se do ní může také veřejnost. Odpoledne pak deset osobností spojených s Ostravou a galerií stromy symbolicky pokřtí a podělí se o svá přání pro budoucnost města a galerie. Jejich vzkazy chce PLATO uchovat jako časovou zprávu, ke které se vrátí za deset let. Oslavy zakončí koncert polského hudebníka Tymka Papiora. ČTK to dnes řekla mluvčí galerie Dita Eibenová.
Výsadba začne v 09:00 a potrvá do 13:00. V galerijní zahradě přibude deset stromů, mezi nimi jinan, jerlín, mirabelka, švestka, višeň, meruňka, dva jedlé kaštany a dvě moruše. Zahradu galerie od roku 2022 proměňuje v zelený prostor v centru města.
"Deset stromů je pro nás symbolem toho, že některé věci potřebují čas. Stín a plody budou užívat až další generace. Podobně i smysl práce kulturní instituce se často ukáže až s odstupem času - v lidech, které oslovila, a ve vztazích, které pomohla vytvořit," uvedl ředitel galerie Marek Pokorný. V 15:00 začne symbolický křest stromů a průvod zahradou. Zúčastní se ho deset osobností, které zastupují různé oblasti veřejného života. Mezi nimi budou architekt galerie Robert Konieczny, rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký a ředitel Janáčkovy filharmonie Ostrava Jan Žemla.
Dalšími účastníky budou například členka správní rady Nadačního fondu PLATO Radana Brábníková, permakulturní designérka Denisa Tomášková, historik architektury Martin Strakoš a ředitel organizace Vzájemné soužití Kumar Vishwanathan či osmiletá Anastázie Jurčíková, pravidelná návštěvnice dětského klubu galerie Ahoj děcka.
Každý z účastníků dostane stejnou otázku: co by si přál, aby bylo v Ostravě a galerii za deset let jinak a co by mělo zůstat zachováno. Odpovědi spolu s fotografiemi galerie uloží do archivu. V roce 2036 se k nim chce vrátit. "Za deset let se k nim vrátíme a porovnáme tehdejší přání s tím, jak se mezitím proměnily město, galerie i zahrada," uvedl dramaturg akce Jakub Adamec.
Celodenní program zakončí v 17:00 koncert Tymka Papiora z Varšavy. Jeho tvorba propojuje freejazzovou improvizaci, experimentální elektroniku a současnou klubovou hudbu. Výroční program galerie bude pokračovat také v prosinci. Na 2. prosince připravuje student Fakulty umění Ostravské univerzity Matěj Klimánek multižánrové vánoční setkání. Oslavy 16. prosince uzavře živé natáčení Nenásilného podcastu.