Ostravská galerie Plato představí laureátky Ceny Jindřicha Chalupeckého

Ostravská galerie současného umění Plato ve středu otevře výstavu prací letošních laureátek Ceny Jindřicha Chalupeckého. Představí tvorbu Julije Bochanové, Terezy Kalousové a Kolektivu Prádelna, který se zaměřuje na narušování stereotypů vůči lidem bez domova. Společně s nimi vystaví svá díla také švýcarsko-lucemburská umělkyně Sophie Jungová. Výstavy potrvají do 28. února. ČTK to dnes řekla mluvčí galerie Dita Eibenová.
Plato hostí přehlídku oceněných umělců a umělkyň potřetí. V letošním 37. ročníku ceny vybírala mezinárodní porota ze 150 přihlášených portfolií. Bochanová je běloruská umělkyně žijící v Česku, Kalousová působí jako vizuální umělkyně a architektka mezi Prahou a Amsterdamem. Kolektiv Prádelna vznikl v roce 2019 s cílem narušovat předsudky vůči lidem bez domova.
"Už potřetí se Cena Jindřicha Chalupeckého vrací do Plato. Nejde přitom jen o samotné výstavy, ale symbolicky také o samozřejmost propojení Ostravy s celou českou uměleckou scénou, jejíž pozornost se sem na několik měsíců upře. Přijedou k nám nejen laureátky, ale také zahraniční umělkyně jako host, mezinárodní porota tu stráví několik dní a odborná veřejnost se po nějaký čas bude opět přít, jaký to má všechno vlastně význam," uvedl ředitel Plato Marek Pokorný.
Hostem výstavy laureátek bude Sophie Jungová, která není oceněná. Působí v Londýně a Basileji, pro Ostravu připravila instalaci s názvem His Life and Work. Vernisáž bude ve středu v 18:00. "Obě výstavy vznikly ve spolupráci galerie Plato a Společnosti Jindřicha Chalupeckého," uvedla Jungová.
Součástí doprovodného programu budou komentované prohlídky, rodinné workshopy a setkání s laureátkami. Ve dnech 27. a 28. listopadu budou v Ostravě Dny Jindřicha Chalupeckého, při kterých zasedne také mezinárodní porota ceny. "Zabývat se budou následujícím ročníkem. Setkají se ale i s laureátkami a předají jim zpětnou vazbu," uvedla mluvčí.
Galerie zároveň zahájí nový projekt Kino Octopus, který se zaměří na film jako prostředek současného umění. Část výstavních prostor se promění v improvizovaný kinosál. Na programu je do konce února šest filmových bloků s českými i zahraničními autory. Prvním snímkem bude poetický dokument Král Matýsek První polské režisérky Jaśminy Wójcikové. Program nabídne také filmy Tomáše Svobody, Pavla Hobla, Liv Schulmanové, Louidgiho Beltrama a Janis Rafy. Galerie na projektu spolupracuje také s festivalem Ostrava Kamera Oko.
Cena Jindřicha Chalupeckého nese jméno předního českého teoretika a kritika výtvarného umění a literatury, esejisty a filozofa. Vznikla v roce 1990 z iniciativy Václava Havla, Jiřího Koláře a Theodora Pištěka. Je určena etablujícím se umělkyním a umělcům žijícím nebo působícím v Česku. Výstavy oceněných umělců a umělkyň se uskutečňují střídavě v Národní galerii Praha, Moravské galerie v Brně a Plato Ostrava.