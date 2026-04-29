Ostravská galerie Plato slaví 10 let, chystá výstavu a přespání v zahradě

Ostravská městská galerie současného umění Plato oslaví desáté výročí existence výstavou Půda a přátelé. Expozice představí díla tří desítek umělců z Česka a dalších evropských zemí. Vznikla ve spolupráci s Centrem současného umění Zamek Ujazdowski ve Varšavě. Chystá se i konference či společná přespání v galerijní zahradě. Novináře dnes s oslavami jubilea seznámil ředitel galerie Marek Pokorný.
"Oslavy výročí galerie budou přesně takové, jaká je ona sama. Pestré, možná překvapivé. Připravujeme například procházky po místech, kde galerie dříve působila. Na podzim na zahradě vysadíme deset stromů. Připravujeme také nový formát komentovaných prohlídek," řekl Pokorný.
Oslavy podle něj budou mít dva vrcholy. První je plánován na přelom května a června, druhý na listopad a prosinec. Návštěvníky čeká výroční mezinárodní výstava Půda a přátelé, jejíž součástí je konference a dvoudenní soustředění s přespáním na zahradě. Chystá se i procházka s historikem, popularizátorem ostravské historie Petrem Lexou Přendíkem Z plynojemu do jatek.
Výroční výstava Půda a přátelé potrvá od 30. dubna do 13. září. Představí se na ní tři desítky umělců. "Prostřednictvím rozmanitých přístupů pozvaných umělců a umělkyň k otázkám půdy výstava zkoumá propletené přítomnosti a historie anorganických částic a půdních organismů a s nimi spojených rostlin a zvířat včetně lidí. Půda má složitou podobu. Je to hmota, zdroj života i statek a dokáže ovlivnit oteplování Země. Není tedy divu, že její regeneraci věnuje umělecký svět tolik pozornosti," představila výstavu kurátorka Edith Jeřábková.
Galerie vznikla v roce 2016, v té době neměla vlastní sídlo. Postupně působila v několika prostorách. Od roku 2022 sídlí v budově bývalých jatek. Celkové náklady na přeměnu budovy včetně jejího nákupu byly téměř 345 milionů korun.
Přestavba trvala déle než dva roky. Zajímavostí přeměny jsou například otočné brány, ale i cihlové stěny, z nichž je postavena nejen převážná část obvodového zdiva, ale i část interiéru. Všechny původní cihly, které bylo možné v objektu ponechat, v něm zůstaly. Nové cihly jsou patinovány tak, aby působily jako původní zdivo. Interiérům dominuje bílá barva a na řadě míst je designová betonová stěrka.
"Galerie se za deset let své existence stala stabilní a respektovanou součástí kulturní infrastruktury Ostravy. Významným momentem bylo její usazení v citlivě rekonstruovaných bývalých jatkách, která dnes patří k architektonicky nejzajímavějším stavbám svého druhu i v evropském kontextu," dodal Pokorný. Uvedl, že plato dlouhodobě překračuje hranice tradiční galerie. "Lidé sem přicházejí nejen na výstavy, ale i trávit volný čas. Posedět v kavárně, využít knihovnu, zapojit se do edukačních programů nebo jen pobýt v inspirativním prostředí," řekl.