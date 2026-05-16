Ostravská galerie PLATO slaví deset let víkendovým přespáním v zahradě

Ostravská galerie PLATO, která se zaměřuje na prezentaci současného umění, připravuje víkendový program, jehož součástí bude i přespání v galerijní zahradě. Akce je součástí oslav deseti let od založení instituce. ČTK to dnes řekla mluvčí galerie Dita Eibenová. Zahradní soustředění se uskuteční 20 a 21. června.
"Zveme na jedinečný víkendový program. Dvoudenní zahradní soustředění nabídne intenzivní program i možnost přespat přímo v zahradě galerie. K dispozici je jen 40 míst," uvedla Eibenová. Účastníci podle ní mohou noc ze soboty na neděli strávit ve vlastním stanu nebo jen tak pod širákem, obklopeni městskou zahradou.
Program nabídne také řadu praktických i tvůrčích aktivit. Od barvení látek rostlinami, kompostování a fermentaci až po tanec bosky v trávě nebo diskusi o komunitních zahradách a táborák. Do programu se mohou zapojit také děti, pro které je připravena dětská skupina.
Dvoudenní akce je doprovodným programem výstavy Půda a přátelé, kterou Plato slaví desáté výročí existence. Expozice, která potrvá do 13. září, představuje díla tří desítek umělců z Česka a dalších evropských zemí. Vznikla ve spolupráci s Centrem současného umění Zamek Ujazdowski ve Varšavě.
Galerie vznikla v roce 2016, v té době neměla vlastní sídlo. Postupně působila v několika prostorách. Od roku 2022 sídlí v budově bývalých jatek. Celkové náklady na přeměnu budovy včetně jejího nákupu byly téměř 345 milionů korun.
Přestavba trvala déle než dva roky. Zajímavostí přeměny jsou například otočné brány, ale i cihlové stěny, z nichž je postavena nejen převážná část obvodového zdiva, ale i část interiéru. Všechny původní cihly, které bylo možné v objektu ponechat, v něm zůstaly. Nové cihly jsou patinovány tak, aby působily jako původní zdivo. Interiérům dominuje bílá barva a na řadě míst je designová betonová stěrka.