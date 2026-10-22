Ostravská galerie představí zapomenutou průkopnici evropské avantgardy

Tvorbu německé malířky a sochařky Marianne Aueové, která se v 60. letech 20. století pohybovala v centru evropské poválečné avantgardy, představí Galerie výtvarného umění v Ostravě. Bruntálská rodačka vystavovala po boku významných umělců své doby, její dílo však po předčasném ukončení umělecké dráhy na konci 60. let upadlo na desítky let v zapomnění. Výstava s názvem Marianne Aue/Návrat domů začne 3. listopadu v ostravském Domě umění, oznámila galerie. ČTK to dnes řekla mluvčí galerie Jana Malášek Šrubařová.
Aueová (1932 - 2016) patřila k okruhu německého uměleckého hnutí Zero a mezinárodního hnutí Nové tendence. V roce 1963 se zúčastnila přehlídky Evropská avantgarda ve Frankfurtu nad Mohanem, kde byla podle galerie jedinou ženou mezi 47 účastníky. Vystavovala také na přehlídce Nová tendence 3 v Záhřebu v roce 1965. Mezi umělce, s nimiž se její tvorba dostala do společného kontextu, patřili například Lucio Fontana, Heinz Mack a Otto Piene.
Její intenzivní umělecká kariéra však trvala méně než deset let. Z rodinných důvodů tvorbu ukončila a její dílo zůstalo na dlouhá desetiletí veřejnosti skryté. Nový zájem o její dílo umožnilo objevení umělecké pozůstalosti před několika lety. Výstava představí Aueovou v kontextu poválečné avantgardy, která experimentovala s geometrií, světlem, prostorem, pohybem a novými materiály. "Marianne během své krátké a intenzivní umělecké dráhy v 60. letech zásadně přispěla k rozvoji evropské geometrické a strukturální abstrakce," uvedl kurátor a ředitel galerie Jiří Jůza.
Převážně monochromatické reliéfy Aueové podle něj překračovaly hranice mezi malbou a sochařstvím. Významnou roli v tvorbě umělkyně hrály světlo a stín. Ve svých dílech využívala rytmicky uspořádané lineární prvky vystupující z obrazové plochy. Právě práce se stínem podle galerie dodávala jejím reliéfům prostorový účinek.
"Přestože se ženy podílely na rozvoji moderního umění již od počátku 20. století, v poválečných desetiletích jen obtížně získávaly srovnatelné postavení a mezinárodní uznání jako jejich mužští kolegové. Aueová byla v tomto ohledu výjimečnou osobností, její jméno však v souvislosti s hnutím Zero dlouho zůstávalo stranou pozornosti," doplnila mluvčí.
Umělkyně se narodila v Bruntálu. Její rodina ale v důsledku poválečného odsunu německého obyvatelstva z československého pohraničí domov musela opustit. V letech 1949 až 1954 studovala na uměleckoprůmyslové škole v německém Krefeldu. Na konci 60. let uměleckou dráhu ukončila z rodinných důvodů.
Výstavu připravila Galerie výtvarného umění v Ostravě ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář. Jejími kurátory jsou Jiří Jůza a Zdeněk Sklenář. Vernisáž se uskuteční 3. listopadu. Expozice potrvá do 3. ledna 2027.