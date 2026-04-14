Ostravská galerie vystaví černobílé fotografie Milana Pitlacha

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) vystaví černobílé fotografie z cyklu Sůl země českého architekta a fotografa Milana Pitlacha. Výstava, kterou připravil kurátor Jaroslav Michna, začne 21. dubna a v ostravském Domě umění bude k vidění do 7. června. ČTK to dnes řekla mluvčí galerie Jana Malášek Šrubařová.
Pitlach byl úzce spjat s Moravskoslezským krajem. Jeho rodina pocházela z Opavy, po smrti otce se ale přestěhovala do Ostravy. Ta Pitlacha přitahovala a opakovaně ji fotografoval. Snímky z cyklu Sůl země zdokumentoval nejen industriální krajinu, ale také život v období normalizace i po něm.
Výstava představuje výběr přibližně 50 fotografií, které původně vznikaly jako cestovatelský deník. Pocházejí z let 1964 až 2006. Autorovi nešlo o pouhé mapování proměn industriální krajiny v čase, ale také o zachycení lidských příběhů, které v mnohém kontrastovaly s jeho životem v Londýně. GVUO získala cyklus Sůl země do sbírky darem od autorovy rodiny, která uvedla, že si to Pitlach, který zemřel v roce 2021 v Německu, přál.
"Ačkoli by se mohlo zdát, že architekt vzděláním i profesí bude fascinován především architekturou, je zřejmé, že více jej přitahovalo ohledávání života lidí, krajin ticha a průmyslových kulis, což vytvářelo protiváhu k racionálním úvahám o architektuře," uvedla.
Kurátor Michna dodal, že autor k objektivizujícímu dokumentu jako spíše k intuitivním dotekům života. "Proto je výstava koncipována jako volná řeč fotografických znaků, které vyprávějí příběhy převážně normalizační Ostravy, a doufám, že tyto vizuální dialogy nevyzní jen vážně a kriticky," řekl Michna.