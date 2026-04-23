Ostravská Lékařská fakulta má maximální akreditaci pro Všeobecné lékařství

Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala akreditaci studijního programu Všeobecné lékařství na deset let. Národní akreditační úřad pro terciární vzdělávání (NAÚ) akreditaci udělil na nejdelší možnou dobu. ČTK o tom dnes informovala mluvčí fakulty Hana Hanke. Nejmladší lékařská fakulta v zemi se v minulosti potýkala s problémy. V roce 2021 tak akreditaci nezískala na standardních deset let, ale pouze na pět.
"Fakulta tak potvrdila, že úspěšně dokončila všechny naplánované systémové a personální změny, které si v roce 2021 předsevzala," řekla mluvčí. Kvůli získání akreditace na maximální možnou dobu musela fakulta například posílit počet docentů a profesorů. Podle mluvčí se ale zaměřila také na zvyšování kvality výuky a studijních podmínek, rozvoj akreditovaných doktorských studijních programů a především na rozvoj vědecké a výzkumné činnosti včetně výchovy nastupující generace mladých vědců.
"Pět let tvrdé práce přineslo ten nejlepší možný výsledek. Máme z toho velkou radost. Akreditací u NAÚ procházíme jako jediná z lékařských fakult v ČR. Celý proces je velmi náročný a trvá několik měsíců. Jen samostatný akreditační spis má více než 2500 stran. Prodloužení akreditace na maximálně možné období považuji za objektivní potvrzení naší kvality, poskytne nám to prostor a stabilitu pro další plánovaný rozvoj,“ uvedl děkan Rastislav Maďar.
Mluvčí připomněla, že výrazně se proměnil i areál ostravské lékařské fakulty. Škola před čtyřmi lety otevřela, teprve jako druhá lékařská fakulta v Česku, cvičnou nemocnici za 250 milionů korun. Na své budoucí povolání se v ní připravují medici i studenti nelékařských studijních programů. Díky akreditaci studijního programu Zubní lékařství vznikly nové prostory i pro studenty stomatologie. Jejich součástí je zubní laboratoř, učebna s pacientskými trenažéry nebo ambulance se dvěma zubními křesly. Loni se otevřela nová budova děkanátu s velkokapacitní posluchárnou. V areálu se brzy otevře také vědecko-výzkumné centrum LERCO, ve kterém bude pracovat devět vědeckých týmů z oblasti biomedicíny, přírodních věd i behaviorálního zdraví.
O Lékařskou fakultu mají uchazeči o studium na Ostravské fakultě největší zájem. Letos přijala 5300 přihlášek, láká hlavně všeobecné a zubní lékařství, ale roste i zájem o nelékařské studijní programy.
Fakulta měla před lety vážné problémy, když na ní NAÚ prověřoval pochybení při přijímání studentů. Vše vyvrcholilo neudělením akreditace pro program Všeobecné lékařství, a fakulta tak do něj dočasně nemohla přijímat nové studenty. Akreditaci nakonec získala až po úpravě akreditačního spisu, ale jen na zkrácenou dobu pěti let. Problémy fakulty tehdy vedly i k rezignaci někdejšího děkana Arnošta Martínka, kterého následně nahradil právě epidemiolog Maďar.