Ostravská muzejní noc láká na premiéru Černé kostky a historické tramvaje

Do Ostravské muzejní noci se letos zapojí tři desítky institucí. Premiéra to bude pro Černou kostku - Centrum digitalizace, vědy a inovací. Sídlo Moravskoslezské vědecké knihovny za 2,6 miliardy korun se začalo stavět loni v dubnu a práce mají trvat do příštího roku. Účastníci se ale už nyní budou moci seznámit s jejími aktivitami i rolí do budoucna. ČTK o tom dnes informovala koordinátorka festivalu Jana Malášek Šrubařová. Festival se uskuteční 6. června.
Galerie výtvarného umění v Ostravě slaví sto let a spolu s Antikvariátem a klubem Fiducia, Galerií Gong a GDM Contemporary zve na tvůrčí dílny. Prohlídky výstav připraví také Výtvarné centrum Chagall, Futureum a Galerie Jáma 10. Městská galerie Plato slaví deset let a chystá pátrací hru na zahradě. V Galerii Díra si návštěvníci vyzkoušejí fotogramy i kyanotypii, v Muzeu a Galerii Mlejn si prohlédnou šrotovníky a mlýnky. V Kulturním centru Provoz nahlédnou do ateliérů, zkušeben, studia Rádia Ostravan i nakladatelství Bílý Vigvam.
"Hudební program nabídne Lidová konzervatoř a Múzická škola Ostrava, kde zazní jazzová i populární hudba. Minikino Kavárna uvede přímý přenos koncertu Berlínské filharmonie. Česká televize zpřístupní své studio a večer zakončí letním kinem," uvedla koordinátorka.
Hasičské muzeum města Ostravy představí ruční stříkačky a výstavu spojenou s hasičskou historií. V Dopravním podniku Ostrava se projedou historickou tramvají a Museum+ je zavede mezi vysoké pece na prohlídku inspirovanou pořadem Věřte, nevěřte.
Ostravské muzeum otevře depozitář v budově bývalého kina Máj a v hlavní budově přichystá muzejní hádanky. Bytové muzeum Jubilejní kolonie zpřístupní byt z roku 1939, do jehož zásuvek i skříní bude možné nahlédnout za zvuků flašinetů ze dvora. Univerzitní muzeum na VŠB – Technické univerzitě Ostrava přichystalo noční výpravu za skrytými poklady s baterkou v ruce. "Střední umělecká škola Ostrava zve na kaligrafii, tetování hennou, malování na obličej i keramiku raku. Jako bonus se letos poprvé zapojí také Expozice Stará Bělá historická," doplnila.
K přesunům po městě mohou zájemci využít speciální linky Dopravního podniku Ostrava a sdílená kola. Program festivalu, zapojené instituce a jízdní řády jsou dostupné na webových stránkách festivalu.
Ostravská muzejní noc se poprvé uskutečnila v roce 2009, kdy se jí zúčastnilo devět subjektů. S každým dalším rokem přibývalo institucí a zvyšoval se i počet evidovaných vstupů. Nejvíce institucí, 41, se zapojilo v roce 2018. Nejvíce vstupů (28.576) pořadatelé evidovali v roce 2017. Autobusové muzejní linky přepravují návštěvníky festivalu zdarma od roku 2010. V roce 2020 se festival nekonal kvůli koronavirové pandemii.