Ostravská muzejní noc podobně jako loni přilákala 16.000 návštěvníků

Sobotní Ostravskou muzejní noc podle odhadů organizátorů navštívilo zhruba 16.000 lidí, tedy podobně jako loni. S večerním programem se do akce zapojilo 30 ostravských institucí, které umožnily nahlédnout do běžně nepřístupných prostor, ateliérů i depozitářů. Program 17. ročníku festivalu nabídl pátrací hry, muzejní hádanky i noční výpravy za skrytými poklady inspirované tématem tajemství. ČTK to dnes sdělila tisková mluvčí festivalu Jana Malášek Šrubařová z Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO).
"Největší zájem byl letos jako obvykle o program v Dílnách Dopravního podniku Ostrava, kam dorazilo 2500 návštěvníků, ke 2000 lidí navštívilo Ostravské muzeum a Galerii výtvarného umění v Ostravě, přes 1000 Střední uměleckou školu Ostrava a Národní zemědělské muzeum Ostrava. Velký zájem byl letos také o vázání divokých květin v PLATO Ostrava," uvedla Malášek Šrubařová.
Lidé si při Ostravské muzejní noci mohli vyzkoušet různé aktivity určené dětem i dospělým. Nechyběly ani činnosti zaměřené na vnímání světa bez zraku nebo ukázky hašení či první pomoci. Večer doplnily hudební vystoupení, filmové projekce, jízdy historickými prostředky i na traktorové vlečce nebo možnost prohlídky muzeí a galerií mimo běžnou otevírací dobu.
"Festival tak znovu propojil objevování, vzdělávání, zábavu i dobrodružství. Řada workshopů, tvůrčích dílen i praktických ukázek, které umožnily kulturu nejen poznávat, ale také aktivně prožívat, byly připraveny speciálně pro rodiny s dětmi. Věříme, že právě tyto zážitky mohou být impulzem k tomu, aby se k nám, do muzeí a galerií, návštěvníci vraceli i v průběhu roku," řekla koordinátorka festivalu Andrea Wenglarzyová.
Ostravská muzejní noc se poprvé konala v roce 2009, kdy se jí zúčastnilo devět subjektů. O rok později začaly pro návštěvníky zdarma fungovat autobusové muzejní linky, které je přepravují mezi místy festivalu. Nejvíce institucí, celkem 41, se zapojilo v roce 2018. Nejvíce vstupů, 28.576, organizátoři zaznamenali v roce 2017.