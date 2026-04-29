Ostravská nemocnice eviduje nárůst počtu pacientů se střevními záněty

Gastroenterologie Městské nemocnice Ostrava (MNO) eviduje rychlý nárůst počtu pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou, tedy s chronickými střevními záněty. Biologickou léčbu tam aktuálně podstupuje 115 pacientů a jejich počet se dál zvyšuje. Za poslední rok jich přibylo přes 50. Léčba pomáhá tlumit zánět, udržovat onemocnění pod kontrolou a zlepšovat kvalitu života pacientů. Novinářům to dnes sdělila mluvčí zdravotnického zařízení Andrea Vojkovská.
"Idiopatické střevní záněty jsou celoživotní onemocnění, jejichž průběh se střídá mezi obdobím klidu a vzplanutím. Díky současným možnostem léčby ale dokážeme zánět účinně potlačit a pacientům výrazně zlepšit kvalitu života tak, aby mohli pracovat, cestovat a fungovat bez strachu z náhlého zhoršení zdravotního stavu," uvedl primář gastroenterologie Petr Kovala.
Podle odborných odhadů žije v Česku přibližně 50.000 pacientů s idiopatickými střevními záněty a jejich počet dlouhodobě roste. Biologická terapie je určena především pacientům se středně těžkými a těžkými formami onemocnění, u nichž selhala standardní léčba. Ovlivňuje imunitní systém a blokuje zánětlivé procesy ve střevě.
"Biologická léčba je cílená terapie šitá na míru konkrétnímu pacientovi. O každém pacientovi rozhodujeme individuálně,“ uvedla vedoucí lékařka Centra biologické léčby při gastroenterologickém oddělení Radka Košková.
Typickými pacienty centra jsou především lidé ve věku 20 až 40 let, pro které může onemocnění znamenat omezení pracovního i osobního života. Léčba se podává formou infuzí, injekcí nebo tablet v pravidelných intervalech, a to pouze ve specializovaných centrech. V kraji jsou tři přímo v Ostravě.
Příčina vzniku idiopatických střevních zánětů není dosud přesně známa. Pravděpodobně jde o kombinaci genetických vlivů, poruch imunitního systému, změn střevního mikrobiomu a onemocnění může ovlivnit i životní styl. Při biologické léčbě dochází ke zmírnění nebo vymizení obtíží. Snižuje se riziko komplikací a u mnohých i počet hospitalizací. "Idiopatické střevní záněty sice zatím neumíme definitivně vyléčit, ale dokážeme je velmi dobře léčit. Klíčová je především včasná diagnostika a zahájení správné terapie,“ doplnila Košková.
Onemocnění se projevují především dlouhodobými zažívacími obtížemi. Pacienti trpí průjmy, bolestmi břicha i úbytkem hmotnosti. Zatímco ulcerózní kolitida postihuje sliznici tlustého střeva, Crohnova choroba může zasáhnout celý trávicí trakt a je častěji spojena s komplikacemi.