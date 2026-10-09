Ostravská opera uvede poprvé Verdiho Requiem, na jevišti bude i sbor a tanečníci

Zápas se strachem ze smrti, hledání smyslu lidského života i naděje na nový začátek nabídne nová inscenace Giuseppe Verdiho Requiem, kterou poprvé ve své historii uvede opera Národního divadla moravskoslezského (NDM). Premiéra bude 15. října v Divadle Antonína Dvořáka. Režie se ujalo duo SKUTR, které tvoří Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský, hudební nastudování připravil Marek Šedivý. ČTK to dnes řekla mluvčí divadla Šárka Swiderová.
Verdiho Requiem patří k nejznámějším dílům duchovní hudby. Skladatel je zkomponoval jako poctu italskému spisovateli Alessandru Manzonimu, který zemřel v roce 1873. Spojil v něm latinský text katolické zádušní mše s dramatickou naléhavostí své operní tvorby. Vedle klidných, meditativních pasáží tak zaznívají mohutné sborové výbuchy i vypjaté sólové party. K nejpůsobivějším částem skladby patří Dies irae neboli Den hněvu.
Ostravská inscenace bude první zádušní mší na repertoáru místní opery. Významnou roli v ní hraje téměř šedesátičlenný sbor, který zůstává na jevišti téměř po celou dobu zhruba devadesátiminutového díla. Vedle čtyř sólistů a velkého orchestru se na představení podílejí také dva tanečníci.
Režiséři nechtějí nabídnout jediný návod, jak dílo číst. "Nechceme ale divákovi vnutit jediný možný výklad tohoto díla, které se zabývá podstatou člověka a jeho konečností," uvedl Lukáš Trpišovský. Smrt podle tvůrců není jediným tématem Requiem. Vnímají je také jako příběh zrození a proměny, který propojuje historický křesťanský text se zkušeností dnešního člověka.
Dramatické obrazy na scéně propojí hudbu s pohybem. Choreografii připravil Jan Kodet, scénu navrhl Jakub Kopecký a kostýmy Simona Rybáková. Dvojice tanečníků Jaroslava Rameš Janečková a Adam Rameš ztvárňuje dívku a chlapce. V alternacích se představí také členové baletu NDM.
Sólistické kvarteto tvoří tenoristé Luciano Mastro a Raman Hasymau, basisté Martin Gurbaľ a Josef Kovačič, sopranistky Veronika Rovná, Petra Alvarez Šimková a Eliška Gattringerová a mezzosopranistky Bella Adamova a Kateřina Jalovcová. Dirigovat budou Marek Šedivý a Filip Urban, sbormistrem je Jurij Galatenko.
Režijní duo SKUTR se do ostravské opery vrací po předchozích inscenacích Janáčkových Výletů páně Broučkových z roku 2014, Mozartovy opery La clemenza di Tito z roku 2016 a opery Bohuslava Martinů Julietta aneb Snář z roku 2019. Za titulní roli v posledně jmenované inscenaci získala sopranistka Kateřina Kněžíková Cenu Thálie.