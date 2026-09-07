Ostravská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami má nové zázemí

Ostravská základní a mateřská škola, která pečuje o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, má nové zázemí. Její pracoviště v ulici Karla Pokorného získalo přístavbu s novými učebnami, kabinety i terapeutickou místností. Projekt vyšel na více než 24 milionů korun. Moravskoslezský kraj, který školu zřizuje, na něj získal evropskou dotaci. Novinářům to dnes sdělila mluvčí kraje Nikola Birklenová.
"Nové adekvátně vybavené učebny, terapeutická místnost a další prostory určené pro individuální hodiny významně zvýšily kvalitu speciálního vzdělávání na této škole. Děti předškolního i školního věku, které mají různé speciální vzdělávací potřeby, je třeba vést individuálně a s ohledem na jejich možnosti i potřeby. Chceme tak podpořit a umožnit jejich přechod do hlavního vzdělávacího proudu," uvedl náměstek hejtmana pro školství a sport Jan Veřmiřovský (ANO).
Obdobné zázemí dosud škole chybělo. Dvoupodlažní přístavba je propojená s hlavní budovou školy a má dva samostatné vstupy, jeden v přízemí do technického zázemí, druhý po venkovním schodišti, které vede ze školní zahrady do třídy. "V přístavbě je učebna dílen s hrnčířským kruhem a malá dílnička pro práci s ručním nářadím. Dále třída s hernou, terapeutická místnost, kabinety, ale také sociální zařízení a malá kuchyňka," řekl náměstek hejtmana pro investice a majetek Michal Kokošek (ANO).
Přístavba stála 24,4 milionu korun. Kraj na ni z EU získal dotaci 21,26 milionu korun, zbytek doplatil z krajského rozpočtu.