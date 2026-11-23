Historickou sýpku v ostravské městské části Svinov město nechá opravit podle návrhu českého studia RO_AR architects, které zvítězilo v městem vyhlášené architektonické soutěži. Navrhnout rekonstrukci svinovské sýpky chtělo původně 38 zájemců. Byly mezi nimi architektonické společnosti z České republiky, Slovenska, Rakouska, Maďarska a Španělska. Do fáze hodnocení postoupilo sedm z nich. Novinářům to dnes sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná.
Sýpka patří mezi nejstarší dochované stavby ve městě, její krov pochází z roku 1750. Náklady na přestavbu bez vybavení město odhadovalo na téměř 100 milionů korun. Architekti měli nalézt ideální řešení pro proměnu sýpky na knihovnu s multifunkčním sálem.
"Po vskutku obsáhlé diskusi vybrala soutěžní porota vítězný návrh a radě města doporučila udělení tří cen. První cenu získal návrh studia RO_AR architects. Porotu přesvědčil komplexním architektonickým a urbanistickým řešením. Vytváří osobité vnitřní prostředí s atriem, přitom zachovává kontakt s městským prostorem a přírodou," řekla náměstkyně primátora Lucie Baránková Vilamová (ANO).
Svinovská kamenná sýpka je nemovitou kulturní památkou, tvoří ji dva k sobě přiléhající objekty. Sýpka stojí v místech starého hospodářského dvora rodu Wilczků, kde byla původně svinovská tvrz. Loni v létě bylo nutné ze sýpky odstranit krov, který byl v havarijním stavu. Objekt v minulosti měnil vlastníky, což znamenalo i různé zásahy do exteriéru i interiéru budov. Nyní je ve vlastnictví města, které ho odkoupilo za 2,2 milionu korun.
Soutěžní porotě, tvořené architekty a zástupci města, předsedal architekt Petr Všetečka. Porota u předložených návrhů posuzovala přístup k památkově chráněným objektům, ale i podobu veřejného prostranství nebo uspořádání knihovny a sálu či předpokládané investiční náklady. V závěrečné fázi porotci vybírali mezi čtyřmi návrhy. Město plánuje i výstavu soutěžních návrhů, termín ale zatím nestanovilo. Vítěz soutěže by měl dopracovat návrh stavby, včetně interiéru, a připravit potřebnou dokumentaci.