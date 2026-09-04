Ostravská univerzita a zoo prohloubí spolupráci ve výuce i výzkumu

Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity a ostravská zoologická zahrada chtějí prohloubit spolupráci. Vysokoškolští studenti díky intenzivnějšímu propojení obou institucí získají například poznatky z praxe, zahrada naopak bude moci využít některé vědecké poznatky. Novinářům to dnes při podpisu memoranda řekli děkanka Zuzana Václavíková a ředitel zoo Jan Novák.
Obě instituce spolupracují dlouhodobě, ale chtějí ještě více kooperovat v oblasti vzdělávání, studentských praxí, výzkumu i popularizace témat spojených s ochranou přírody a ekologií. "Budeme mít vyučující odborníky ze zoologické zahrady přímo v našich předmětech. Naši studenti budou absolvovat výukové předměty v zoo, takže přímo v praxi, protože my jsme řekněme více teoretičtí," uvedla Václavíková.
Spolupracovat podle ní mohou obě instituce i při výzkumu. "Plánujeme například monitoring vodních tůněk či repatriaci některých druhů ptactva, takže i na tomto se budou podílet naši studenti. Přidanou hodnotou spolupráce je hlavně to, že my sice máme přednáškové sály a laboratoře, ale budoucnost vzdělávání určitě nebude stát jenom na výuce v našich prostorách. Potřebujeme studenty vytáhnout ven a do reálného života. Nechceme generovat studenty, kteří budou odcházet s tím, že mají spoustu znalostí, ale realitu nikdy neviděli," doplnila děkanka.
Významnou součástí partnerství budou také studentské praxe, přičemž u připravovaného studijního programu Zoologie se počítá s praxemi v délce až tří měsíců. Kromě toho jsou v plánu také dobrovolnické akce pro studenty i zaměstnance.
"Moderní zoologická zahrada není jen místem odpočinku a zábavy. Je odbornou institucí, která se podílí na ochraně ohrožených druhů, na výzkumu i vzdělávání. Propojení s Přírodovědeckou fakultou nám umožňuje lépe využít zkušenosti a znalosti obou institucí ve prospěch poznání a ve prospěch ochrany přírody. Díky vzájemné komunikaci odborníků můžeme nyní už při přípravě výzkumných témat hledat průnik mezi odborným zájmem studentů a potřebami zoo," řekl Novák.
Memorandum zahrnuje také konkrétní výzkumné aktivity. Patří mezi ně například monitoring přibližně 40 vodních tůní v areálu zoo nebo ornitologické studie využívající síť zhruba 300 hnízdních budek. Právě tato část spolupráce bude základem pro společné vědecké publikace obou institucí.