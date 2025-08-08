Ostravská univerzita v době vzniku kolejí v padesátých letech minulého století ještě neexistovala. Tamní ubytovna vznikla pro potřeby Vysoké školy báňské a později sloužila i posluchačům pedagogické fakulty.
Právě v nyní demolovaných prostorách se například v listopadu 1989 sešli studenti, kteří mezi prvními v Ostravě podpořili stávkující pražské studentské organizace a zahájili organizovaný odpor proti komunistickému režimu známý jako sametová revoluce.
Rekonstrukce původních budov v areálu Jana Opletala by byla podle vedení univerzity neefektivní. K zemi půjdou dvě starší budovy, dvě zůstanou. Nové bloky s moderními dvoulůžkovými pokoji a zázemím vzniknou v prostoru mezi nimi.
Výstavbou nového bydlení pro studenty řeší Ostravská univerzita letitý problém nedostatku ubytování. Bydlení na kolejích může v současné době nabídnout jen pěti procentům z asi deseti tisíc studujících.
Rekonstrukce, která má být hotova v roce 2027, přinese ke stávajícím 518 lůžkům dalších 663. Projekt za 740 milionů podpořily vedle státu i kraj a město. Ostrava přispěje, stejně jako hejtmanství, 90 miliony.
„Modernizovaná univerzitní infrastruktura jistě přiláká další talentované studenty. Věříme, že někteří z nich ve městě zůstanou,“ uvedl primátor Ostravy Jan Dohnal. Vzdělávání je podle něj klíčová oblast, která by mohla zastavit trend úbytku obyvatelstva.
Ostravská univerzita vybuduje nové ubytovací kapacity pro studenty v místě současných kolejí ve Slezské Ostravě, v části Hladnov.
Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License